انت الأن تتابع خبر توجهات جديدة للمملكة العربية السعودية في مجال زراعة الورد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الورد في الأسواق المحلية ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطتها لتوطين زراعة وإنتاج الورد محليًا ، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي ، والذي سينعكس بدوره على التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته ، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط ؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ، والذي يتناسب مع تحقيق أهداف المملكة في رؤية 2030.

ويذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد عملت على تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع ، مما يدعم المكانة الاقتصادية لمنتجي الورد ويعود عليهم بعوائد مالية كبيرة ، كما تساهم في نجاح زراعة الورد نسيجيًا وتطويرها وازدهارها ، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج ، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية ، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد.

كما ستقدم الوزارة قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي 70% من تكلفة المشروع ، وكذلك توفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد ، وتسهيل الحصول على التراخيص.

وتشير وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى استخدام أحدث التقنيات في زراعة الورد، مثل: تقنية الزراعة المائية ، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية ؛ التي تساهم في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة ، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد ، وأنواع عليها طلب متزايد لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.