انت الأن تتابع خبر مستشفى الإبل في القصيم: الوجهة الأولى لرعاية الإبل عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مستشفى الإبل في القصيم هو الوجهة المثالية. تعتبر الإبل جزءا أساسيا من التراث العربي ولها قيمة اقتصادية وصحية بارزة. في القصيم، التي تستضيف أكبر سوق للإبل في العالم، يظهر مستشفى الإبل كرمز للتفاني والابتكار في مجال رعاية هذه الحيوانات. يُعتبر هذا المستشفى أكبر منشأة طبية متخصصة للإبل عالميًا، وهو يمثل قفزة نوعية في مجال الطب البيطري المتعلق بهذا الحيوان المميز.

لمحة عن مستشفى الإبل في القصيم

أسس مستشفى الإبل في القصيم بواسطة مجموعة سلام البيطرية في يوليو 2020، باستثمار يبلغ 137 مليون ريال سعودي (36.5 مليون دولار). يقع المستشفى بالقرب من مدينة بريدة في منطقة القصيم، ويشغل مساحة واسعة قدرها 70 ألف متر مربع. يعتبر هذا المستشفى الأكبر من نوعه في العالم، وقد أنشئ لتلبية احتياجات أصحاب الإبل في منطقة القصيم الذين كانوا يضطرون سابقًا للسفر لمسافات طويلة تصل إلى 655 كيلومترًا للحصول على الرعاية البيطرية المتخصصة.

الأمراض الشائعة وعلاجها

تتعرض الإبل لعدة أمراض تتطلب تشخيصا دقيقا وعلاجا فعالا. إليك نظرة على بعض الأمراض الشائعة وطرق علاجها:

الجدري (Pox): يتسبب في ظهور بثور على الجلد، حمى، وضعف عام. يعالج باستخدام مضادات حيوية والتطعيم الوقائي.

التسمم الدموي (Hemorrhagic Septicemia): يسبب حمى شديدة وصعوبة في التنفس. يتم علاجه بمضادات حيوية مثل الأوكسيتراسيكلين.

التهاب الرئة (Pneumonia): يظهر على شكل سعال وصعوبة في التنفس. يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية والرعاية المناسبة.

التهاب المعدة والأمعاء (Gastroenteritis): يؤدي إلى إسهال وقيء. يتم التعامل معه بتوفير السوائل والأملاح وتقديم غذاء سهل الهضم.

الطفيليات الداخلية والخارجية: تتسبب في ضعف عام وفقدان وزن. تُعالج باستخدام أدوية مضادة للطفيليات مع إجراء فحوصات دورية.

خدمات المستشفى

يوفر مستشفى الإبل في القصيم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية:

الرعاية الأساسية والعلاج: يشمل علاج الأمراض المزمنة والمعدية، إجراء الجراحات والفحوصات الشعاعية.

الأبحاث والتطوير: يعمل المستشفى على أبحاث متقدمة في تربية الإبل، بما في ذلك عمليات التخصيب ونقل الأجنة.

تحسين التكاثر: يهدف إلى زيادة إنتاج الأجنة من 100 إلى 700 ناقة، مما يعزز من جودة الإبل في سباقات الجمال والمسابقات.

مرافق المستشفى

تتمتع المنشأة بمرافق متطورة، منها: