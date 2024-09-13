انت الأن تتابع خبر سرب يفتح باب التسجيل: فرصة للحصول على مكافأة 4000 ريال ومزايا تدريبية مميزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الخاص بقائد قطار الحرمين السريع، وهو برنامج تدريب متكامل يمتد على مدار عام كامل.

يتضمن البرنامج تقديم مكافأة مالية شهرية تصل إلى 4000 ريال سعودي، بالإضافة إلى فرص التوظيف بعد انتهاء التدريب براتب شهري قدره 8000 ريال. كما يتيح البرنامج للمشاركين التسجيل في التأمينات الاجتماعية خلال فترة التدريب في هذا المقال، سنتناول تفاصيل البرنامج وشروط التسجيل والمزايا المرتبطة به.

تفاصيل برنامج قائد قطار الحرمين السريع

يهدف برنامج التدريب في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية إلى تأهيل المتدربين ليصبحوا قادة لقطار الحرمين السريع، وهو مشروع حيوي ضمن شبكة النقل الحديثة في المملكة. يمتد التدريب لمدة عام كامل، ويشمل جوانب نظرية وعملية لتزويد المشاركين بكافة المهارات اللازمة.

مميزات البرنامج

مدة التدريب: يستمر التدريب لمدة عام كامل.

المكافآت: يتلقى المتدربون مكافأة مالية قدرها 4000 ريال سعودي شهرياً طوال فترة التدريب.

التوظيف: بعد انتهاء فترة التدريب، يحصل المتدربون على فرصة عمل براتب شهري يبدأ من 8000 ريال.

التأمينات الاجتماعية: يتم تسجيل المتدربين في التأمينات الاجتماعية كموظفين خلال فترة التدريب.

شروط التسجيل في برنامج التدريب

للالتحاق ببرنامج التدريب، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التحصيل العلمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 70%.

العمر: لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

مستوى اللغة الإنجليزية: يجب أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدمين 70 درجة فأعلى.

التسجيل: يبدأ التسجيل من اليوم ويستمر حتى 23 سبتمبر، على أن يبدأ التدريب الفعلي في 17 نوفمبر.

المقابلة الشخصية: يجب اجتياز المقابلة الشخصية ومعايير القبول الأخرى.

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم للبرنامج زيارة موقع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد.

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