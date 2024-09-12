. الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي أمير قطر

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أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الخميس، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في الديوان الأميري بالدوحة.

‏ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما لدولة قطر حكومة وشعبًا بدوام التقدم والازدهار.

‏وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

‏حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضره من الجانب القطري وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين.