انت الأن تتابع خبر غير متوقع : النصر يعترض على توقيت مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي ويطلب تعديل الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة المنتظرة بين النصر والأهلي في دوري روشن، يبرز توتر جديد في الأفق. إدارة نادي النصر تعبر عن استيائها من توقيت المباراة، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة، 13 سبتمبر، مما يثير تساؤلات حول تأثير جدول المباريات على استعداد الفريق وتقديمه الأداء المتوقع.

النصر يعترض على توقيت مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي