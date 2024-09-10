برج الحقيط: أيقونة الخبر الشاهقة

انت الأن تتابع خبربرج الحقيط: أيقونة الخبر الشاهقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح تعتبر مدينة الخبر من أهم المدن السعودية، وتتميز بجمالها وسحرها الذي يجذب الزوار من كل مكان ومن أبرز معالمها التي تلفت الأنظار برج الحقيط، ذلك الصرح الشاهق الذي يطل على المدينة بأكملها حيث يعتبر برج الحقيط أيقونة معمارية فريدة من نوعها، حيث يجمع بين التصميم العصري والأناقة الكلاسيكية، مما يجعله وجهة سياحية مميزة.

تاريخ وجغرافية برج الحقيط

يقع برج الحقيط في قلب مدينة الخبر، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إليه من مختلف المناطق، بدأ بناء البرج في عام 2008 وتم افتتاحه رسميًا في نوفمبر 2009، يبلغ ارتفاع البرج حوالي 200 متر ويتكون من 26 طابقًا وقد صمم البرج ليكون وجهة متكاملة، حيث يضم مكاتب إدارية وشقق سكنية ومرافق ترفيهية.

تصميم برج الحقيط وجمالياته

يتميز برج الحقيط بتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين الحداثة والتراث، واجهة البرج الزجاجية تعكس الأضواء المتلألئة للمدينة، مما يضفي عليه لمسة من الرقي والأناقة أما التصميم الداخلي للبرج فيتميز بالفخامة والرقي، حيث استخدمت أجود أنواع المواد والتشطيبات.

مرافق وخدمات برج الحقيط

يوفر برج الحقيط لزواره مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجاتهم المختلفة ومن أهم هذه المرافق:

المكاتب الإدارية: يضم البرج مجموعة كبيرة من المكاتب الإدارية التي تستأجرها الشركات والمؤسسات المختلفة.

الشقق السكنية: يوفر البرج شققًا سكنية فاخرة مجهزة بأحدث التقنيات.

المطاعم والكافيهات: يمكن للزوار الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات والمشروبات في المطاعم والكافيهات المتواجدة في البرج.

المراكز التجارية: يضم البرج مراكز تجارية تضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية التي تقدم أحدث صيحات الموضة.

صالات الألعاب الرياضية: يوفر البرج صالات ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية.

برج الحقيط وجهة سياحية