طريقة التسجيل في برنامج حافز الجديد عبر طاقات للباحثين عن عمل 1446 ! دليل كامل

انت الأن تتابع خبرطريقة التسجيل في برنامج حافز الجديد عبر طاقات للباحثين عن عمل 1446 ! دليل كامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بدء العام 1446 أطلقت المملكة العربية السعودية النسخة الجديدة من برنامج حافز، الذي يعتبر من أبرز برامج الدعم الوطني للباحثين عن عمل. يهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية ودورات تدريبية لتحسين فرص العمل للمستفيدين في هذا المقال سنتناول شروط الاستحقاق الجديدة وطريقة التسجيل في برنامج حافز عبر منصة طاقات، التي أصبحت أكثر سهولة مع التحديثات الأخيرة.

طريقة التسجيل في برنامج حافز الجديد

برنامج حافز هو واحد من أبرز البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل من خلال تقديم مساعدات مالية ودورات تدريبية متخصصة. مع بداية العام 1446، أُطلقت النسخة الجديدة من البرنامج التي تتضمن تحديثات هامة تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والتقديم.

شروط دعم حافز 1446

لتكون مؤهلاً للحصول على دعم حافز لعام 1446، يجب أن تتوافر لديك الشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

السن: يتعين أن يكون عمر المتقدم بين 20 و35 سنة.

القدرة على العمل: يجب أن يكون المتقدم قادراً على العمل.

الوظيفة: ألا يكون المتقدم موظفاً في أي قطاع حكومي أو خاص.

العمل التجاري: يجب ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري.

طريقة التسجيل في حافز الجديد

إذا كنت تستوفي الشروط المذكورة، يمكنك التسجيل في برنامج حافز الجديد عبر موقع طاقات باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع طاقات: ابدأ بزيارة موقع طاقات، الذي يعتبر البوابة الوطنية للعمل.

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع. إذا لم يكن لديك حساب، ستحتاج إلى إنشاء واحد جديد. اضغط على "تسجيل جديد" وادخل المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

تفعيل الحساب: ستتلقى رمز تحقق عبر رسالة نصية على جوالك. أدخل هذا الرمز لتفعيل حسابك.

إدخال البيانات: قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار البرنامج: انتقل إلى قسم "البرامج" واختر "برنامج حافز".

تحميل المستندات: قم برفع المستندات الداعمة والأوراق المطلوبة.

مراجعة الشروط والأحكام: اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم وافق عليها.

إرسال الطلب: اضغط على "إرسال الطلب" لإتمام عملية التسجيل.