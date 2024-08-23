انت الأن تتابع خبر السعودية: اقتحام وإغلاق مصنع حلويات شهير في مكة وسحب جميع منتجاته.. ما وجدوا فيه كان صادماً للغاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة معمل لصنع الحلويات تابع لشركة معروفة ومشهورة تقوم بتوزيع منتجات الحلى على أضخم الكافيهات المعروفة في المنطقة.

وضبطت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات (بلدية بحرة الفرعية)، معملاً للحلويات والمخبوزات غير مرخص، ومخالفًا للاشتراطات الصحية، بمحافظة بحرة.

ويدار المعمل من قبل عمالة مخالفة، تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، كما يفتقر المكان وأدوات التصنيع للنظافة العامة، فضلاً عن رصد مكونات منتهية الصلاحية وعبوات غذائية فاسدة ومجهزة للبيع.

وشملت المضبوطات التي تمت مصادرتها: 5975 كجم مخبوزات وحلويات مشكَّلة معدَّة للبيع، و 306 لترات من الزيوت النباتية مكشوفة ومخزنة بطريقة عشوائية، و500 كجم من السكر منتهي الصلاحية، و900 كجم من الدقيق المكشوف والمخزن بطريقة عشوائية، و200 كجم مخبوزات معدَّة للتحضير، و150 كجم شعرية مخزنة بطريقة عشوائية، إضافة لوجود عدد من الأواني غير الصالحة للاستخدام.