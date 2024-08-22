انت الأن تتابع خبر خدمة المستفيدين تكشف تفاصيل صرف الزيادة الملكية في الدفعة 82 لشهر سبتمبر ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل تداول أنباء عن زيادة ملكية محتملة في الدفعة 82 لشهر سبتمبر من برنامج حساب المواطن، قامت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي على منصة إكس بتوضيح حقيقة هذه الأخبار.

يأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المبذولة للرد على الشائعات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي قبيل موعد صرف كل دفعة جديدة، وضمان تقديم المعلومات الدقيقة للمستفيدين.

خدمة المستفيدين تكشف تفاصيل صرف الزيادة الملكية في الدفعة 82

أوضحت خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" حقيقة الأخبار المتداولة بشأن صرف زيادة ملكية في الدفعة 82 لشهر سبتمبر. يأتي هذا التوضيح في إطار جهود خدمة برنامج حساب المواطن للرد على الاستفسارات والشائعات التي تتداول على منصات التواصل الاجتماعي قبيل موعد صرف كل دفعة جديدة.

حقيقة صرف زيادة ملكية في الدفعة 82 لشهر سبتمبر

برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر والأفراد المؤهلين. في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات حول تطبيق زيادة ملكية جديدة في الدفعة 82 من البرنامج.

وفي ردها على هذه الشائعات، أكدت خدمة المستفيدين أن الأخبار المتداولة حول صدور مرسوم ملكي بزيادة جديدة ليست سوى شائعات ولا أساس لها من الصحة. وأوضحت خدمة المستفيدين أنه في حال وجود أي قرارات رسمية جديدة، سواء كانت وزارية أو ملكية، سيتم الإعلان عنها رسميا لجميع المستفيدين في أنحاء المملكة، ودعت إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير المؤكدة.

موعد إيداع دفعة حساب المواطن 82 لشهر سبتمبر