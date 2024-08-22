اليك حقيقة الامر الملكي بزيادة رواتب المتقاعدين المدني والعسكري 40% ! تفاصيل كاملة

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رياض - احمد صلاح - في ظل تداول أنباء مثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، التي زعمت صدور أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية بنسبة 40%، أثارت هذه الأخبار حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين. وقد أثارت هذه الأنباء تساؤلات كثيرة حول صحتها، مما دفع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى التدخل لتوضيح الحقائق وإصدار بيان رسمي لتهدئة الأمور.

حقيقة الامر الملكي بزيادة رواتب المتقاعدين المدني والعسكري 40%

خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار مثيرة للجدل تشير إلى صدور أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية بنسبة 40%. هذه الأنباء أثارت حالة من البلبلة والجدل بين المواطنين، وجعلت الكثيرين يتساءلون عن صحتها.

وفي هذا السياق خرجت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوضيح الحقيقة وتهدئة الأوضاع. فقد نفت المؤسسة تماما صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول صدور أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين من دفعة سبتمبر 2024 هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المؤسسة أن لا زيادة على رواتب المتقاعدين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، في الوقت الحالي. وأضافت أنه في حال صدور أي قرارات رسمية بخصوص زيادات في الرواتب، ستقوم المؤسسة بالكشف عنها رسميًا عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين، يمكن زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتباع الخطوات التالية: