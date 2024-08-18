انت الأن تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة في السعودية اليوم 18 أغسطس 2024 "في متناول الجميع" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتابع المواطن السعودي يومياً أسعار الخضروات والفاكهة في السعودية، والتي تشهد استقرار ملحوظ، وبأسعار معقولة في متناول الجميع، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وتزايد الطلب على شراء الفواكه والخضروات، وبرغم التحديات في الأسواق العالمية وبالمنطقة، لكن يحافظ السوق السعودي على توازن الأسعار في مختلف المنتجات، ونتابع معكم في السطور التالية أسعار الفواكه والخضروات اليوم الاحد الموافق 18 أغسطس 2024 بالأسواق السعودية.

أسعار الخضروات والفاكهة في السعودية

تتنوع المنتجات الغذائية في الأسواق السعودية، وتزداد الحاجة إليها بصورة كبيرة في فصل الصيف، وخاصة الخضروات والفواكه، لذا يحرص المواطن السعودي على متابعة الأسعار بشكل يومي، لمعرفة افضل المنتجات واسعارها، وخاصة الطماطم والبطاطس والمانجو والفراولة والموز وغيرها من المنتجات الطازجة، وفيما يلي قائمة بأهم الخضروات والفواكه بالمملكة واسعارها.

أسعار الخضروات في السعودية اليوم

شهدت الأسواق السعودية اليوم تنوع كبير في أنواع الخضروات مع استقرار في الاسعار، وفيما يلي اسعار الخضروات اليوم بالمملكة:

كيلو البطاطس 5.95 ريال.

الملوخية طازجة 1.95 ريال

500 جرام فاصوليا 7.22 ريال.

البامية 8.22 ريال.

خيار طازج 5.95 ريال 500 جرام.

1/2 كيلو طماطم 7.45 ريال.

1/2 الكيلو فلفل أصفر طازج 6.72 ريال.

نصف كيلو فلفل رومي أخضر 3.98 ريال.

نصف كيلو من البصل الأحمر 2.95 ريال.

الليمون الطازج 2.98 ريال للكيلو

الملفوف البلدي 8.90 ريال

جزر طازج 2.98 ريال للنصف كيلو.

بروكلي 9.97 ريال 1/2 كيلو.

الفطر الأبيض 8.70 ريال للنصف كيلو.

1/2 كيلو الثوم 3.36 ريال.

1/2 الكيلو الباذنجان 3.71 ريال.

اسعار الفاكهة بالسعودية اليوم

حالة من الإستقرار على مدار الأيام الماضية في اسعار الفواكه تشهدها الأسواق المحلية بالسعودية، مما يجعل لدى المواطن الحرية في الشراء واختيار بين عدة أنواع من الفواكه، ويتنوع المنتج السعودي في الفاكهة من الفواكه الإستوائية والفواكه الصيفية، وإليكم الأسعار: