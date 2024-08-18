الهلال السعودي يبحث عن بديل سعود عبدالحميد في الدوري الألماني

انت الأن تتابع خبرالهلال السعودي يبحث عن بديل سعود عبدالحميد في الدوري الألماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات انتقال سعود عبد الحميد ظهير أيمن نادي الهلال السعودي إلى نادي روما الإيطالي قريبا جدا من أي وقت مضى وما هي إلا مسألة وقت فقط،وذلك بعد الإتفاق على كافة التفاصيل،وقد بدأ نادي الهلال في البحث عن بديل أجنبي لعبد الحميد الذي قدم مستويات مميزة للغاية في الموسم الماضي.

وقد أكدت بعض التقارير الصحفية أن إدارة نادي الهلال تضع في حساباتها جيرمي فريمبونج ظهير أيمن نادي بايرن ليفركوزن الألماني وذلك لتعويض رحيل سعود عبد الحميد المحتمل الذي بات قريبا من نادي روما الإيطالي،وكان هناك تواصل بين مسؤولي الهلال واللاعب لبحث إمكانية ضمه في الوقت الحالى.

وقدم اللاعب الهولندي مستويات رائعة من نادي بايرن ليفركوزن خلال الموسم سجل خلالها ١٤ هدفاً وصنع ١٢ آخرين وذلك في خلال ٤٧ مباراة في كافة المسابقات.

وكان هناك أزمة قد نشبت في الفترة الماضية بين سعود عبد الحميد وإدارة نادي الهلال وذلك بسبب إصرار عبد الحميد على خوض تجربة الاحتراف،وذلك تعارض مع رغبة المدير الفني للفريق جيسوس الذي أكد حاجته لجهود اللاعب في هذه الفترة،ولكن يبدو أن هناك مفاوضات وجلسات عقدت بين إدارة النادي واللاعب،جعلت هناك شئ من المرونة في السماح للاعب بالاحتراف الخارجي في هذه الفترة.