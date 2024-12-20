انت الأن تتابع خبر "هو ده اللي نفسنا فيه من زمااان" .. مشروب سحري قبل النوم للتخلص من الكحة الليلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحلول وقت الليل يعاني كثير من الأفراد من الكحة الشديدة والتهابات الحلق التي تقف عائقًا بينهم وبين النوم بهدوء وراحة، ويمكن استخدام كثير من المكونات الطبيعية كعلاج فعال لهذه المشكلة، وقد اكتسب مشروب الزنجبيل بالليمون شهرة كبيرة نظرًا للنتيجة المذهلة التي قدمها للأفراد حيث الحد من السعال والالتهابات وتعزيز الدورة الدموية.

مشروب فعال للقضاء على الكحة

” وصفة للقضاء على الكحة نهائيًا والتي وصفها البعض بأنها فعالة للاستمتاع بنوم هادئ في المساء، ويعتمد المشروب على مكونات طبيعية لها خصائص فعالة في طرد البكتيريا وتخفيف البلغم وتهدئة الحلق، وتجهيز المشروب يتم من خلال مايلي:

المكونات:

1 كوب من الماء الدافئ.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج، أو قطعة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التجهيز:

يتم غلي كمية الماء ووضع الزنجبيل بها، ثم تركه يغلي حتى خمسة دقائق.

ثم القيام بتصفية الزنجبيل وإضافة كل من العسل والليمون.

القيام بتقليب الخليط تمامًا حتى تتجانس جميع المكونات.

لتعزيز نكهة المشروب وجعلها مميزة وإكسابه مزيد من القيمة الغذائية يمكن وضع كمية قليلة من القرفة.

يتم تناول هذا المشروب قبل الذهاب للنوم مباشرة وذلك حيث يهدئ الكحة نتيجة احتواء الليمون على فيتامين C بينما يضم الزنجبيل مواد مكافحة للالتهابات، وما تقوم به القرفة هو تحسين جريان الدورة الدموية.

تعليمات ليلية لتخفيف الكحة