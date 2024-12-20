انت الأن تتابع خبر لهذا السبب إختار محمد هنيدي الكوميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الممثل المصري محمد هنيدي، عن سبب إتجاهه للكوميديا وعدم تقديمه أدواراً تراجيدية، معتبراً أن الكوميدي يشعر أنه قريب من الجمهور أكثر من غيره.

وقال هنيدي في ندوة صحفية في مؤتمر "صنّاع التأثير" المُقام حالياً في دار الأوبرا، على هامش "مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة": "الكوميديان بيصعب على الناس لأنه بيحس إنه منهم، لكن ساعات بتكون عايز تعمل مشهد تراجيدي علشان تستمتع فيه كممثل، وفي معظم أفلامي قدّمت تراجيدي زي "رمضان مبروك أبو العلمين" و"أمير البحار"، لكن مقدرش أزوّد الجرعة.. صعب لأننا محتاجين الكوميديا في الوقت الحالي".