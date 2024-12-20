بعد إصابتها بمرض نادر.. أول ظهور علني لويندي ويليامز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - ظهرت ويندي ويليامز، مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة، علنًا في حفل تخرج ابنها كيفن هانتر جونيور الذي أقيم في 19 ديسمبر 2024، احتفالًا بتخرجه من جامعة فلوريدا الدولية.

تُعتبر هذه اللحظات العامة نادرة بالنسبة لويندي، حيث لم تظهر منذ أن واجهت مشاكل صحية، بما في ذلك مرض جريفز، الذي أدى إلى إلغاء برنامجها الشهير “The Wendy Williams Show” في يونيو 2022.

انفصلت ويندي عن زوجها السابق كيفن هانتر في عام 2019 بعد اتهامها له بالخيانة، وتم الطلاق رسميًا في 2020.

منذ ذلك الحين، ابتعدت ويندي عن الأضواء، حتى ظهر ابنها كيفن جونيور في المقطع الدعائي لفيلم وثائقي بعنوان “Where is Wendy Williams؟”، الذي عُرض في فبراير 2024.

في المقطع، عبّر كيفن عن قلقه بشأن صحة والدته، مشيرًا إلى أنها ترغب في العودة إلى العمل، لكنه يعتقد أنها بحاجة إلى الراحة بعد سنوات طويلة من الجهد.

وأضاف كيفن: “لقد عملت بما فيه الكفاية، وهناك أشخاص حولها يقولون نعم باستمرار، مما يسمح لهذا الوضع بالاستمرار”، مؤكدًا على أهمية حصولها على الوقت والراحة التي تحتاجها.