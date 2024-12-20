احتباس السوائل: إنذار من الجسم بمشكلات صحية “خطيرة”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - يعتبر احتباس السوائل في الجسم بمثابة إشارة تحذيرية تدل على وجود مشكلات صحية تتطلب التدخل الفوري.

وفقًا للبروفيسورة أولغا شارخون، يُعتبر قصور القلب من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوذمة، حيث يعجز القلب عن ضخ الدم بكفاءة، مما يسبب تراكم السوائل في الأنسجة.

مشكلات الكلى وتأثيرها

تشير البروفيسورة إلى أن أمراض الكلى، مثل القصور الكلوي الحاد والمزمن أو التهاب كبيبات الكلى، تُعد من العوامل الشائعة التي تعيق الجسم عن التخلص من الماء الزائد والسموم، مما يسهم في احتباس السوائل.

أمراض الكبد والاختلالات الهرمونية

تظهر الأبحاث أن أمراض الكبد، مثل التليف، تؤدي إلى اختلال في إنتاج البروتين واضطراب في ضغط الأوعية الدموية، مما يسبب التورم وأحيانًا الاستسقاء في تجويف البطن.

كما أن الاضطرابات الهرمونية، مثل قصور الغدة الدرقية أو متلازمة كوشينغ التي تتميز بارتفاع مستوى الكورتيزول، تزيد من تراكم السوائل في الجسم.

الرئة والانسدادات الليمفاوية

ومن الأسباب الأخرى، تسهم أمراض الرئة المزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، في حدوث فشل البطين الأيمن، مما يؤدي إلى احتباس السوائل.