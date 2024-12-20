نشكركم على متابعتكم خبر ناهد السباعي توضح حقيقة الواقعة مع حورية فرغلي في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة ناهد السباعي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترفض مصافحة الفنانة حورية فرغلي خلال حضورهما مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة. وقد قدمت ناهد توضيحًا حول الواقعة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ناهد السباعي توضح حقيقة الواقعة:

في محاولة منها لإنهاء الجدل حول الموضوع، نشرت ناهد السباعي مقطع الفيديو المتداول وعلقت عليه موضحة أنها لم تقصد إهانة حورية فرغلي وأن رد فعلها كان تلقائيًا بسبب وجود الكاميرات. وأكدت على احترامها لجميع زملائها في الوسط الفني.

ردود أفعال واسعة:

أثار هذا الموقف جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين من يؤيد موقف ناهد السباعي ومن يرى أنها أساءت لحورية فرغلي.

أعمال ناهد السباعي الحالية:

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي مشغولة حاليًا بتصوير مسلسل “نقطة سوداء” الذي يعرض حاليًا. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.