برشلونة يجدد اهتمامه بضم لويس دياز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تجديد اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات الكولومبي، لويس دياز، لاعب ليفربول، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط لويس دياز بعقد مع الريدز حتى يونيو/حزيران 2027، وكان النادي الكتالوني مهتماً بالحصول عليه، خلال الصيف الماضي، ولكن لم يقدم أي عرض له.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يريد ضم لويس دياز لتعزيز مركز الجناح الأيسر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الكتالوني ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب، حيث يتواجد باريس سان جيرمان وميلان ضمن القائمة.

وأفادت الصحيفة، أن القيمة السوقية للنجم الكولومبي تقدر بحوالي 80 مليون يورو، وهو رقم يعتبر صعباً على خزينة النادي الكتالوني، ومع ذلك سيبذل برشلونة المزيد من الجهود لمحاولة حسم الصفقة.