نوري شاهين: من لا يدرك هذه الحقيقة عليه مغادرة بوروسيا دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - تحدث نوري شاهين، مدرب بوروسيا دورتموند، عن مواجهة فولفسبورج، الأحد المقبل، في الجولة 15 من الدوري الألماني.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال شاهين: “يجب علينا الفوز بهذه المباراة.. علينا أن نعي حقيقة النادي الكبير الذي نلعب له.. أي شخص لا يدرك ذلك، فهو في غير مكانه هنا”.

وأردف: “نعاني من أزمة نتائج.. لا يمكننا أن نرضى بالتواجد في المركز الثامن.. رأيت مراراً وتكراراً، خلال النصف الأول من الموسم، إلى أين يمكن أن تذهب الأمور.. لكننا واجهنا أيضاً الكثير من النكسات”.

وأتم: “مع ذلك، أتوقع مني ومن فريقي، أن نكون أكثر استقراراً وثباتاً.. ينبغي أن نحقق ذلك، في أسرع وقت ممكن”.