انت الأن تتابع خبر للحصول على الدفء.. أفضل 3 مشروبات شتوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يمكن مقارنة شعور السكينة والطمأنينة الذي يمنحه كوب من المشروب الساخن في يوم شتوي بارد، حيث أنه بجانب كونه يعمل على تدفئة الجسد فإن هذه المشروبات تقوم بتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، وقد أثبتت الدراسات أن تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء يحمل فوائد صحية كثيرة حيث يعزز من قوة جهاز المناعة ويساعد في تحسين عملية الهضم، لذلك سنعرض أفضل 3 مشروبات شتوية لذيذة وكل مشروب يحمل العديد من الفوائد تابع المقال.

أفضل 3 مشروبات شتوية

يعتبر فصل الشتاء وقت مثالي للاسترخاء والأستمتاع بمشروب ساخن يهدئ الأعصاب ويعطي شعور بدفئ للجسم، إليك أفضل ٣ مشروبات شتوية ننصحك بتجربتها:

الشاي الأخضر بالزنجبيل والليمون

يعتبر هذا المشروب من أبرز الخيارات الصحية والمفضلة خلال فصل الشتاء ويتميز الشاي الأخضر بخصائصه المضادة الأكسدة التي تعزز من قوة جهاز المناعة بينما يعطي الزنجبيل لمسة دافئة ويحفز الدورة الدموية في حين يعمل الليمون على زيادة المناعة ويضيف لمسة من الانتعاش.

فوائد الشاي الأخضر مع الزنجبيل والليمون تكون كالتالي:

تعزيز جهاز المناعة.

تحسين عملية الهضم.

تخفيف آلام العضلات.

المساهمة في فقدان الوزن.

تحسين الحالة المزاجية.

الحليب بالكركم

يعتبر الكركم من التوابل الهندية الشهيرة بخصائصه المضادة للالتهابات، وعند مزجه مع الحليب الدافئ يصبح هذا المشروب رائعة لتدفئة الجسم وتخفيف الالتهابات.

فوائد الحليب بالكركم تكون كالتالي:

تقليل الالتهابات.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تقوية العظام.

تعزيز صحة البشرة.

الشوكولاتة الساخنة

تعد الشوكولاتة الساخنة مشروباً تقليدياً يفضل في فصل الشتاء فهي ليست مجرد حلوى لذيذة، بل تحتوي على فوائد صحية، للشوكولاته الداكنة الغنية بالكاكاو تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين المزاج وتخفيف خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الشوكولاتة الساخنة هي: