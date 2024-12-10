انت الأن تتابع خبر وداعا للكوافير أصبغي شعرك بنفسك باللون البني الفاتح بدون صبغة ومواد كيماوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر هو زينة المرأة يرغبون دائما فى الحصول على شعر ناعم الملمس ولون طبيعى يبرز جمالهم، حيث يذهبون بعض النساء إلى صالونات التجميل للحصول على لون مختلف للشعر، ولكن هذه الصبغات سوف تضر بصحة الشعر لوجود مادة الامونيا بها، وتعد صبغ الشعر بالحناء الطبيعية من أفضل الوصفات التى تعمل على تلوين الشعر وصبغه بطريقة آمنة تماماً على الشعر.

الحناء الطبيعية من أفضل الوصفات التى تعمل على صبغ الشعر بطريقة آمنة تماماً على فروة الرأس، فهى تعالج تقصف الشعر وتمنع تساقطه عكس الصبغات التى توجد بالأسواق فهى تعمل على تلوين الشعر أيضاً بل تؤدى إلى سقوط الشعر وإتلاف بصيلاته، لذلك ننصحك سيدتى باستخدام الطرق الطبيعية الحناء لصبغ الشعر باللون الذي ترغبين به بطريقة آمنة وصحية على الشعر.

وصفة طبيعية لصبغ الشعر بالحناء

المكونات

3 معالق حنه طبيعية.

ربع كوب كركديه.

ماء مغلى.

معلقة خل.

وصفة الحناء للحصول على شعر أحمر أرجواني.

نحضر وعاء بلاستيك ونضع بداخله الحناء وماء الكركدية المنقوع ومعلقة الخل ونقوم بعجنها جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نضع الحناء على شعر نظيف وجاف ونتركه لمدة ساعة.

يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر فقط.

هذه الوصفة سوف نحصل على شعر أحمر أرجواني، كما أن الحنة لا تقتصر فقط فوائدها على صبغ الشعر باللون المطلوب بل فهى تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه دون أى ضرر يلحق به فهذه الوصفة سوف تجعل شعرك أكثر حيوية وانسيابية.

إعداد وصفة طبيعية لتلوين الشعر باللون الأشقر

اللون الأشقر من أكثر الألوان التي تحتاج إعجاب الكثير من السيدات لما له من لون مميز، كما أنه يعطى الشعر الجاذبية والنعومة والمظهر الخارجي الجميل، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال لكى عزيزتى وصفة لتلوين الشعر باللون الاشقر بطريقة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل دون اللجوء لصالونات التجميل لاعدادها.

صبغ الشعر بالحناء للحصول على اللون الأشقر بالكركم

المكونات

3 معالق كركم.

ماء.

حناء من العطار.

تحضير وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر