توركيا مهلول لـ"دوت الخليج": مجموعة اختبار AMH وسيلتكِ للتحكم بصحتكِ الهرمونية.. وتولَي رعاية الخصوبة يبدأ من سنٍ مبكرة

أمورٌ عديدة ينبغي علينا كنساء القيام بها، أو السعي للمحافظة عليها، بغية الاستمتاع بحياتنا سواء قضيناها وحدنا أو مع عائلاتنا.

بالمقابل؛ هناك الكثير من الإنجازات والطموحات التي نتباهى بها، على الصعيد الشخصي والمهني وما خالف. وقد تكون الأمومة دوت الخليج أجمل إنجازات الأنثى على الإطلاق، بجانب بالطبع النجاح في اكتساب العلوم والمعرفة والتفوق في مجال العمل.

أن تكوني أمًا، يعني أن تنجحي في حمل روحٍ داخل رحمكِ، الاعتناء بها طيلة تسعة أشهر، تكبَد عناء الولادة والرضاعة، وتحمَل الكثير من الصعوبات الجسدية والنفسية أثناء تربية هذه الروح التي تحولت أمامكِ إلى جسدٍ وفكرٍ وأمنيات. ليس أمرًا سهلًا أن تُتوجي أمًا داخل مملكتكِ الخاصة؛ لكن بعض النساء قد لا تُتاح لهنَ هذه الفرصة، أو قد يرغبنَ في تأجيل أو تأخير الإنجاب لأسبابٍ صحية أو مهنية. وهو ما قد يبدو صعبًا مع تفدمنا بالسن، وتراجع إنتاجنا للبويضات.

هذه المُعضلة تمَ حلها بشكلٍ أو بآخر من خلال تجميد البويضات، والذي بات أمرًا سائدًا لدى الكثير من النساء حول العالم. كما أنه ثمة حلولٌ أخرى يعمل عليها المختصون، لمساعدة النساء على معرفة عدد البويضات الموجودة لديهنَ، بغية التصرف بسرعة لحفظها واستخدامها فيما بعد.

مثل هذا الحل نجده في AMH test kit، وهو فحصٌ عملت Ovasave على تطويره؛ وبات موجودًا في دولة الإمارات والمنطقة. ولمعرفة المزيد عن هذا الفحص، تحدثنا إلى توركيا مهلول، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Ovasave، وهي شركةٌ ناشئة مقرها الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا النسائية،وتقدم حلولًا رقمية لاختبار الخصوبة وتجميد البويضات.

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تُشجع توركيا مهلول النساء على تولَي مسؤولية صحتهنَ الإنجابية من سنٍ مبكرة

ما دوت الخليج مجموعة اختبار AMH وكيف تعمل؟

مجموعة اختبار AMH من Ovasave دوت الخليج اختبار دمٍ بسيط يمكن إجراؤه في المنزل ومُصمم لتقييم احتياطي المبيض لديكِ - مما يمنحكِ فكرةً أساسية عن عدد البويضات المتبقية لديكِ. ويتم ذلك عن طريق قياس هرمون مضاد مولر (AMH)، وهو هرمون تُنتجه المبايض عند كل امرأة.

العملية بسيطة للغاية: بوخزة إصبع غير مؤلمة، يمكنكِ جمع بضع قطراتٍ من الدم على جهازنا؛ ثم يتم التقاط العينة بواسطة ساعي البريد الخاص بنا وتحليلها في مختبرنا الشريك المعتمد، مما يضمن نتائج دقيقة. وفي غضون أيام قليلة، يتم تسليم تقريركِ التفصيلي بأمان إلى لوحة التحكم الخاصة بكِ.

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ماذا تعني AMH؟

تعني هرمون مضاد لمولر، وهو هرمون تُنتجه بصيلات صغيرة في المبايض. فكَري فيه باعتباره مرسالًا يُعطي صورةً سريعة عن عدد البويضات المتبقية لديكِ - احتياطي المبيض بشكلٍ أساسي. وفي حين أنه لا يخبركِ بالضبط بعدد البويضات التي لديكِ أو يتنبأ بقدرتكِ على الحمل اليوم، إلا أنه أداةٌ مفيدة لفهم إمكانات الخصوبة المستقبلية لديكِ، خاصةً إذا كنتِ تخططين لإنجاب أطفال في منتصف الثلاثينيات أو أواخرها.

لماذا يجب على النساء استخدام مجموعة اختبار AMH؟

في Ovasave، نعتقد أن كل امرأة تستحق أن تتحكم في خصوبتها وصحتها الهرمونية. يمنحكِ اختبار AMH في وقتٍ مبكر رؤى أساسية، مما يسمح لكِ باكتشاف علامات انخفاض الخصوبة أو حالاتٍ مثل متلازمة تكيَس المبايض، التي يمكن أن تؤثر على صحتكِ الإنجابية. ومن خلال معرفة موقفكِ، يمكنكِ اتخاذ خطواتٍ استباقية - سواء كان ذلك باستكشاف خياراتٍ مثل تجميد البويضات، أو التخطيط للمستقبل، أو مجرد راحة البال. لا ينبغي لأي امرأة أن تشعر أبدًا بأنها في حيرة بشأن خصوبتها؛ المعرفة دوت الخليج الخطوة الأولى لاتخاذ قرارات مستنيرة وواثقة.

كيف تُفيد مجموعة اختبار AMH النساء اللاتي يرغبنَ في القيام بتجميد البويضات؟

اختبار AMH مفيدٌ بشكلٍ لا يُصدق للنساء اللاتي يفكرنَ في تجميد بويضاتهنَ؛ فهو يمنحكِ صورةً أوضح لاحتياطي البويضات لديكِ، مما يساعدك على معرفة أفضل جدول زمني - سواء كان تجميد البويضات شيئًا يجب إعطاؤه الأولوية الآن أو إذا كان لديكِ المزيد من الوقت.

كما يعطي AMH فكرةً عن عدد البويضات التي قد تستردينها في دورةٍ معينة، مما يساعد في إدارة التوقعات والتخطيط إذا كانت هناك حاجةٌ لأكثر من دورة. علاوة على ذلك، يستخدم الأطباء مستويات AMH لتخصيص بروتوكول الدواء، مما يضمن حصولكِ على أكبر عددٍ من البويضات بأمان مع تقليل المخاطر مثل الإفراط في التحفيز.

هل تعتبرين مجموعة اختبار AMH أداةً أساسية للنساء لاتخاذ القرارات الصحية الصحيحة، فيما يتعلق بالخصوبة وإنجاب الأطفال؟

بالتأكيد، هذه المجموعة من Ovasave دوت الخليج أداةٌ أساسية للنساء؛لأنها تجعل تلك الخطوة الأولى في فهم خصوبتكِ سهلةً للغاية ويمكن الوصول إليها. لستِ بحاجةًلزيارة عيادة الخصوبة، والتي قد تكون مُرهقة في البداية. وبدلًا من ذلك، يمكنكِ التحقق من احتياطي البويضاتِ لديك في المنزل، من خلال عمليةٍ بسيطة تُوفر رؤى سهلة الفهم.

فكري في الأمر: نحن نتتبع بالفعل الكثير عن صحتنا من المنزل - الخطوات، والنوم، وضغط الدم، ومستويات السكر - فلما لا نفعل ذلك مع خصوبتنا؟ تجعل هذه المجموعة اختبار الخصوبة في متناول اليد مثل أي جانبٍ آخر من جوانب رفاهيتك؛ إنها مثاليةٌ للنساء الفضوليات، وكذلك أولئك اللااتي يفكرنَ في علاجاتٍ معينة مثل تجميد البويضات أو التلقيح الصناعي. إنها دقيقةٌ ومريحة وتمنحكِ الوضوح للتصرف قبل فوات الأوان.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتعلق الأمر فقط باحتياطي البويضات - بل يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد العلامات المبكرة لحالاتٍ مثل متلازمة تكيَس المبايض أو انخفاض الخصوبة، وتمكين النساء من اتخاذ قراراتٍ استباقية ومستنيرة. تعيد هذه المجموعة السيطرة إلى يديكِ، أينما كنتِ في رحلتكِ.

مجموعة اختبار AMH يساعد على معرفة احتياطي البويضات لدى النساء والتصرف حيالها

ما مدى أهمية تثقيف النساء حول صحتهنَ الإنجابية؟

إن تثقيف النساء حول هذه المسألة، أمرٌ ضروريٌ للغاية. هناك هذا المفهوم الخاطئ بأن الوعي بالخصوبة أو تجميد البويضات أو التثقيف حول الصحة الإنجابية مخصصٌ فقط لبعض النساء - ربما النساء الأكبر سنًا أو النساء الغربيات؛وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. تستحق كل امرأة المعرفة والخيارات لاتخاذ قراراتٍ مُستنيرة بشأن جسدها، بغض النظر عن عمرها أو خلفيتها.

الحقيقة أن التعليم هو الخطوة الأولى نحو التمكين. إن فهم كيفية عمل خصوبتكِ - أشياء مثل AMH، واحتياطي المبيض، والهرمونات التي تُنظَم دورتكِ الشهرية - يمنحكِ الأدوات اللازمة لتقرير ما هو مناسب لكِ. لا يتعلق الأمر فقط بالقول أن كل امرأةٍ يجب أن تُجمَد بويضاتها أو تسعى إلى التلقيح الصناعي؛ إنما يتعلق بضمان معرفة كل امرأة أنها تستطيعُ القيام بذلك إذا كان هذا ما تريدهَ أو تحتاجه.

الجزء المحزن بالنسبة لي، بصفتي مدافعة عن صحة المرأة، هو مقابلة نساء يخبرنني أنهنَ يتمنينَ لو كنَ قد عرفنَ ذلك في وقتٍ سابق - نساء في أواخر الثلاثينيات من العمر، وأحيانًا حتى أصغر سنًا، يشعرنَ وكأنهن نفدنَ من الخيارات لأنهنَ لم يتعلمنَ أبدًا عن اختبار الخصوبة أو تجميد البويضات عندما كان من الممكن أن يُحدث فرقًا. ولهذا السبب فإن التعليم مهم: فهو يمنح النساء القدرة على التحكم في مستقبلها الإنجابي.

أخبرينا المزيد عن حملة "الخصوبة على طريقتكِ" التي انطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي: أهدافها وأهدافها وإنجازاتها وما إلى ذلك.

وُلدت حملة "الخصوبة على طريقتكِ" من اعتقاد Ovasave بأنه لا يوجد نهجٌ واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بالخصوبة. وهدفت هذه الحملة إلى جعل رعاية الخصوبة في متناول الجميع، ومساعدة النساء على فهم أنه طالما تمَ تمكينهنَ بالمعرفة الصحيحة، فيمكنهنَ أن يقررنَ بأنفسهنَ رحلة الخصوبة المناسبة لهنَ.

انطلقت الحملة بهدفٍ واضح: اختبار 500 امرأة في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي، واستهداف مجتمعاتٍ متنوعة، بما في ذلك أماكن العمل مثل مركز دبي المالي العالمي، ومدينة الإعلام، وسوق أبوظبي العالمي. ومن خلال جلب محادثات الخصوبة إلى المساحات المهنية، هدفت الحملة إلى تطبيع هذه المناقشات وتغيير سرد الخصوبة.

تجاوزت النتائج التوقعات؛ فقد اختبرنا 506 امرأة، ورحبنا بآلاف النساء في حافلة الحملة، ووصلنا إلى أكثر من 500000 امرأة عبر الإنترنت. سلَطت هذه المبادرة - الأولى من نوعها في المنطقة - الضوء على الطلب حول تعليم الخصوبة وأهمية جعل هذه الخدمات في متناول الجميع. كما عزَزت فكرة أن رعاية الخصوبة يجب أن تكون في متناول الجميع وروتينية مثل مراقبة جوانب أخرى من الصحة.

كيف يمكن التأكيد على رعاية الخصوبة بشكلٍ أكبر، خاصة للشابات والمتزوجات حديثًا؟

بالنسبة للشابات، لا ينبغي أن تقتصر رعاية الخصوبة على الحمل، بل يجب أن تتعلق بفهم جسمكِ، وتتبَع هرموناتكِ، ومعرفة خياراتكِ. وينطبق نفس الشيء على المتزوجات حديثًا - ليس عليهنَ الانتظار حتى يصبحنَ مستعدات لتكوين أسرةٍ للسيطرة على خصوبتهنَ. يساعدهنَ الحصول على المعلومات في وقتٍ مبكر على التخطيط للمستقبل، سواء كنَ يفكرنَ في إنجاب الأطفال الآن أو لاحقًا.

يبدأ جعل رعاية الخصوبة أكثر سهولةً في الوصول إليها بالتعليم، وهذا يعني إدخالها ضمن المدارس والمنازل وأماكن العمل. يتطلب الأمر جهدًا جماعيًا - تلعب المؤسسات وشركات التأمين والجهات التنظيمية دورًا في جعل رعاية الخصوبة أسهل في الوصول إليها والتحدث عنها.

نتعاون في Ovasave، مع الشركات والمنظمات لجلب هذه المحادثة إلى أماكن العمل؛كما نستخدم أيضًا منصتنا لتسليط الضوء على القصص الحقيقية للنساء - وتحويل السرد وتمكين النساء من تولي مسؤولية صحتهنَ الإنجابية.

معرفة المزيد عن الصحة الإنجابية يُتيح لكافة النساء اتخاذ خياراتٍ ضرورية مستقبلًا فيما يخص الحمل

ما دوت الخليج الخدمات التي تقدمها Ovasave للنساء في دولة الإمارات؟

في Ovasave، نُقدم اختباراتٍ هرمونية بسيطة في المنزل لمساعدة النساء على تتبَع خصوبتهنَ وصحتهنَ الهرمونية. ويمنح اختبار AMH النساء نظرةً ثاقبة على احتياطي المبيض، بينما تساعد اختبارات الخصوبة والهرمونات الجديدة لدينا، بما في ذلك اختبار ما قبل انقطاع الطمث، في تشخيص حالاتٍ مثل متلازمة تكيَس المبايض، أو مشاكل الغدة الدرقية، أو اختلال التوازن الهرموني الذي يمكن أن يؤثر على الخصوبة والرفاهية العامة. وبالإضافة إلى تقديم هذه الأفكار القيَمة، فإننا نُوفر سهولة الوصول إلى الرعاية من خلال الاستشارات عن بعد مع شبكتنا من خبراء الخصوبة وخيارات العلاج مثل تجميد البويضات وحُزم التلقيح الصناعي. وقريبًا، سنُوسَع عروضنا لتشمل وسائل منع الحمل ومُكملات الخصوبة لدعم النساء في مراحل مختلفة من الحياة. Ovasave دوت الخليج منصتكِ المُفضلة للخصوبة والصحة الهرمونية.

في ختام حديثنا؛ ما دوت الخليج نصيحتكِ لقارئات"دوت الخليج" فيما يتعلق بالرعاية الصحية؟

ليس من المبكر أبدًا أن تبدأي في التعرف على صحتكِ، وينطبق الشيء ذاته على خصوبتكِ؛ يجب أن تبدأي تولَي مسؤولية صحتكِ في سنٍ مبكرة، وفهم خصوبتكِ هو جزءٌ أساسي من ذلك. في كثيرٍ من الأحيان، تنتظر النساء حتى وقتٍ لاحق من الحياة للتفكير في الخصوبة، ولكن من المهم أن تكوني استباقية. اطرحي الأسئلة، واجري أبحاثكِ، وتسلَحي بالمعرفة.

نُشجع النساء بشدة على تولَي مسؤولية صحتهنَ؛ عندما تزورين طبيب أمراض النساء، لا تطلبي فقط الاختبارات المعتادة - اطلبي اختبار AMH، واستفسري عن خيارات الحفاظ على الخصوبة، وتعرَفي على الخيارات المتاحة لكِ الآن وفي المستقبل.

ولا تنسي إجراء الاختبارات والمزيد منها! حتى إذا كنتِ لا تفكرين في تجميد بويضاتكِ، فإن إجراء اختبار AMH بدافع الفضول هو طريقةٌ رائعة للحصول على معلومات عن صحة خصوبتكِ. ولكن الأهم من ذلك، تذكري: لا تقارني رحلتكِ برحلة أي شخصٍ آخر؛ قصة الخصوبة لدى كل شخص فريدةٌ من نوعها، وأفضل شيء يمكنكِ القيام به هو التركيز على مساركِ الخاص، دون إصدار أحكام.