انت الأن تتابع خبر «الداء منه والدواء منه..» عشبة جبلية مذهلة تخفض السكر في الدم! أقوى 70 مرة من إبر الأنسولين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد عشبة ورق الكاري واحدة من الأعشاب الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدراسات الطبية الحديثة خاصة في مجال تنظيم مستويات السكر في الدم وعلى الرغم من أنها ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أن ورق الكاري يحمل فوائد صحية كبيرة ويعد من العلاجات الطبيعية التي تساعد مرضى السكري في السيطرة على مستويات السكر بشكل فعال وآمن.

ما هي عشبة ورق الكاري؟

ورق الكاري هو أوراق شجرة الكاري التي تنمو بشكل رئيسي في جنوب آسيا وتمتاز هذه الأوراق برائحة عطرية قوية، وتستخدم في العديد من المأكولات الهندية لتضيف نكهة مميزة ولكن، ما يميزها حقًا هو احتواؤها على مركبات نباتية تساهم في تحسين مستويات السكر في الدم.

كيف يساعد ورق الكاري في خفض السكر؟

أظهرت الدراسات العلمية أن ورق الكاري يحتوي على مركبات بيوفلافونويد و ألكالويدات، التي تعمل على زيادة حساسية الأنسولين في الجسم وهذه العشبة تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز وتقليل مستويات السكر في الدم مما يجعلها خيارًا طبيعيًا فعالًا لمرضى السكري ووفقًا لبعض الدراسات، فإن فعالية ورق الكاري في خفض السكر قد تكون أقوى 70 مرة من الأنسولين مما يجعله بديلاً طبيعيًا ومفيدًا.

طريقة استخدام ورق الكاري

يمكن الاستفادة من ورق الكاري بعدة طرق، مثل إضافة الأوراق الطازجة إلى الطعام أو تحضير مشروب من مغلي أوراق الكاري ولتحقيق أفضل النتائج ينصح بتناول حوالي 7 إلى 10 أوراق من الكاري يوميًا كما يمكن طحن الأوراق المجففة واستخدامها كتوابل في الطهي.

الفوائد الأخرى لورق الكاري