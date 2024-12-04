انت الأن تتابع خبر وشك هينور بعد الوصفة.. دي بمكونات طبيعية احصلي على بشرة زي الممثلين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات عن وصفة تجعل بشرتهن صافية وخالية من أي تصبغات، لذلك يلجأن إلى استخدام وتجربة الكثير من الوصفات التي تساعدهن في تحقيق هدفهن، ومن أبرز الوصفات التي تساعدهن في تفتيح البشرة وإزالة أي تصبغات أو اسمرار موجود عليها هي وصفة القرنفل والفازلين التي أثبتت فعاليتها في تفتيح الوجه بطريقة مثالية، لذلك فإننا سوف نوضح خطوات تحضير هذه الوصفة بشكل مفصل خلال مقالنا.

خلطة القرنفل والفازلين للبشرة

لتحضير وصفة القرنفل والفازلين للبشرة يجب توفير مجموعة من المكونات المهمة التي تساعدك في تحضير هذه الوصفة، وتتمثل تلك المكونات فيما يلي:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

كي تتمكنِ من إعداد هذه الوصفة للحصول على بشرة صافية دون أي مشاكل أو عيوب ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها بشكل مفصل فيما يلي: