انت الأن تتابع خبر وشك هينور بعد الوصفة.. دي بمكونات طبيعية احصلي على بشرة زي الممثلين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من الفتيات عن وصفة تجعل بشرتهن صافية وخالية من أي تصبغات، لذلك يلجأن إلى استخدام وتجربة الكثير من الوصفات التي تساعدهن في تحقيق هدفهن، ومن أبرز الوصفات التي تساعدهن في تفتيح البشرة وإزالة أي تصبغات أو اسمرار موجود عليها هي وصفة القرنفل والفازلين التي أثبتت فعاليتها في تفتيح الوجه بطريقة مثالية، لذلك فإننا سوف نوضح خطوات تحضير هذه الوصفة بشكل مفصل خلال مقالنا.
خلطة القرنفل والفازلين للبشرة
لتحضير وصفة القرنفل والفازلين للبشرة يجب توفير مجموعة من المكونات المهمة التي تساعدك في تحضير هذه الوصفة، وتتمثل تلك المكونات فيما يلي:
- ملعقتين كبيرتين من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
كي تتمكنِ من إعداد هذه الوصفة للحصول على بشرة صافية دون أي مشاكل أو عيوب ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها بشكل مفصل فيما يلي:
- أولًا يجب وضع القرنفل داخل وعاء نظيف ومن ثم يتم إضافة زيت الزيتون إليه.
- بعد ذلك يتم تقليب المكونات معًا بشكل مستمر.
- في الخطوة التالية يتم تجهيز وعاء آخر ويوضع بداخله كمية الفازلين ثم يتم إذابته على حمام مائي.
- ويتم ذلك من خلال وضع كمية من الماء في قدر واسع ومن ثم وضع الوعاء الذي أضفنا الفازلين إليه فوق الماء حتى يذوب الفازلين تمامًا.
- بعدها يتم إضافة الفازلين إلى القرنفل والزيت ويتم تقليبهم بشكل جيد.
- كذلك يتم إضافة كمية النشا إليهم ويتم التقليب بشكل سريع ومستمر حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض وتصبح خليطا واحدًا.
- في الخطوة التالية يتم وضع هذه الوصفة على الوجه وتفرد بشكل جيد ومتساوي على جميع أجزاء البشرة.
- بعدها يتم تركها لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم نقوم بشطفها باستخدام الماء وسوف تلاحظين صفاء ونقاء بشرتك بعد الوصفة مباشرة.
- جدير بالذكر أنه للحصول على بشرة مثالية وذات بياض ناصع يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت صافية دون أي مشاكل أو اسمرار أو تصبغات.