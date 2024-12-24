حزب الوعي: قرار العفو عن أبناء سيناء يعبر عن إيمان الدولة بأهمية الحوار مع كافة الأطياف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:33 مساءً -

يُثمن حزب الوعي برئاسة المهندس باسل عادل، بصفته حزبًا مصريًا ناشئًا ملتزمًا بدعم الدولة المصرية وسياساتها الإصلاحية، القرار الجمهوري الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

و يؤكد الحزب أن هذا القرار يعكس التوجه الإنساني والسياسي الحكيم للقيادة السياسية في تقديرها للدور الوطني لأبناء سيناء، الذين لطالما كانوا خط الدفاع الأول عن مصر في مواجهة الإرهاب، وساهموا بجهودهم وإخلاصهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

كما يرى "حزب الوعي" أن استجابة السيد الرئيس لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد يعبر عن إيمان الدولة المصرية بأهمية "الحوار" و"التواصل" مع كافة أطياف المجتمع، خاصة في المناطق الحدودية التي تتحمل أعباءً وتحديات خاصة.، وأيضا ضرورة ان يشمل الحوار والتواصل كل فئات الشعب المصري ويصل الي كل جغرافيا أرض الوطن.

وفي هذا الإطار، يدعو حزب الوعي إلى استمرار نهج الإصلاح والعفو الذي يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ولمّ شمل المجتمع، طالما توافرت الشروط والأحكام الضابطة وذلك بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق استقرارًا دائمًا في ربوع البلاد جميعها.

ويجدد الحزب تأكيده على أهمية تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق رؤية مصر التنموية، ودعم الخطوات البناءة التي تعزز روح التسامح والانتماء الوطني.