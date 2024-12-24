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الولادة القيصرية.. نائب وزير الصحة توضح أسباب اللجوء إليها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - في إطار سعى وزارة الصحة والسكان للحد من الولادات القيصرية وعمل مبادرة الألف يوم ذهبية والتي أدت لخفض الولادات القيصرية إلى 64٪؜ بين البكريات، وارتفاع معدلات الولادة الطبيعية إلى 54% في محافظات التي تم تطبيق المبادرة بها .

قالت الدكتورة "عبلة الألفي " "نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان "، في تصريح لها  عبر "موقع وزارة الصحة والسكان " ،اليوم ، ماهي الأسباب الطبية للولادة القيصرية ؟

 وأوضحت "نائب وزير الصحة " : أنه لايجب اللجوء للولادة الاقيصرية إلا إذا كان هناك سبب طبي عند الأم الحامل ؛  مثل ضيق الحوض أو أن يكون الطفل في وضع غير طبيعي داخل الرحم ،  أوأن  الحبل السري ملفوف بشكل كبير حول رقبة الجنين قد يؤدي لإختناق الطفل ، أو في حالة وجود نزيف شديد قد يؤدي لوفاة الطفل ،  أوأن يكون هناك وضع غيرطبيعي للمشيمة .

وأكدت أن كل هذه الحالات لن تزيد عن 10 او 15 % من إجمالي حالات الولادات في مصر .

ومن الأسباب أيضا وجود مشكلة لدى الطفل تؤدي لتدخل سريع لإنقاذه ، أو الحمل بأكثر من طفل قد يكون أحدهم في وضع غير طبيعي داخل الرحم ، مضيفة أيضا  تدلي الحبل السري يؤدي للولادة القيصرية  ،  وأحيانا الوزن الزائد يكون سببا في الولادة قيصرية ،  تقارب موعد الولادة من ولادة قيصرية سابقه لها قد يؤردي لولادة قيصرية أخرى .  

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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