الولادة القيصرية.. نائب وزير الصحة توضح أسباب اللجوء إليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - في إطار سعى وزارة الصحة والسكان للحد من الولادات القيصرية وعمل مبادرة الألف يوم ذهبية والتي أدت لخفض الولادات القيصرية إلى 64٪؜ بين البكريات، وارتفاع معدلات الولادة الطبيعية إلى 54% في محافظات التي تم تطبيق المبادرة بها .

قالت الدكتورة "عبلة الألفي " "نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان "، في تصريح لها عبر "موقع وزارة الصحة والسكان " ،اليوم ، ماهي الأسباب الطبية للولادة القيصرية ؟

وأوضحت "نائب وزير الصحة " : أنه لايجب اللجوء للولادة الاقيصرية إلا إذا كان هناك سبب طبي عند الأم الحامل ؛ مثل ضيق الحوض أو أن يكون الطفل في وضع غير طبيعي داخل الرحم ، أوأن الحبل السري ملفوف بشكل كبير حول رقبة الجنين قد يؤدي لإختناق الطفل ، أو في حالة وجود نزيف شديد قد يؤدي لوفاة الطفل ، أوأن يكون هناك وضع غيرطبيعي للمشيمة .

وأكدت أن كل هذه الحالات لن تزيد عن 10 او 15 % من إجمالي حالات الولادات في مصر .

ومن الأسباب أيضا وجود مشكلة لدى الطفل تؤدي لتدخل سريع لإنقاذه ، أو الحمل بأكثر من طفل قد يكون أحدهم في وضع غير طبيعي داخل الرحم ، مضيفة أيضا تدلي الحبل السري يؤدي للولادة القيصرية ، وأحيانا الوزن الزائد يكون سببا في الولادة قيصرية ، تقارب موعد الولادة من ولادة قيصرية سابقه لها قد يؤردي لولادة قيصرية أخرى .