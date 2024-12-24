القاهرة الإخبارية: انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن مخيم طولكرم بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:29 مساءً - شهد مخيم طولكرم قبل قليل، انقطاع كامل للتيار الكهربائى عن المخيم بالضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفاده مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل له قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.