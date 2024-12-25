العالم اليوم - فيديو مخيف.. تحطم وانفجار طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان

انتم الان تتابعون خبر فيديو مخيف.. تحطم وانفجار طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 شخصا، هم 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 25 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق السلطات الطبية الرسمية في كازاخستان.

وذكرت الوزارة أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة للطائرة وهي تترنح في الجو، قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.

وأكدت السلطات الكازاخية، أن الطائرة التي تعرضت للحادث كانت تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

كما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية وكانت في طريقها من باكو إلى غروزني في الشيشان لكنها حولت مسارها بسبب الضباب في غروزني.

ولم تذكر السلطات الكازاخية تفاصيل دقيقة عن عدد الضحايا أو أسباب الحادث حتى الآن.

وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال) إن الطائرة من طراز "إمبراير 190"، وكانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة الشيشان، لكنها اضطرت إلى الهبوط اضطراريا على بعد حوالي 3 كيلومترات من مدينة أكتاو.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، أن السلطات في كازاخستان بدأت النظر في روايات مختلفة محتملة لسبب ما حدث، بما في ذلك مشكلة فنية.