القاهرة الإخبارية: 4 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف عدة مناطق شمال قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - سقط قبل قليل، 4 شهداء، وذلك جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفاده مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل له قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,227 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,573 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.