شباب سيناء يشيدون بعفو الرئيس السيسي: دعم للفرحة والتنمية في رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أشاد إسماعيل زايد، أحد شباب مركز رفح بمحافظة شمال سيناء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من أبناء سيناء.

وقال زايد: “نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة إلى قلوبنا جميعًا، هذا القرار يؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها وتحرص على دعمهم وتقديرهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها سيناء”.

وأضاف: “نحن كشباب سيناء نرى في هذا القرار دافعًا لمواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، ونؤكد استعدادنا الدائم لدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة”.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.