ماجد الكدواني يواصل مُغامراته الاُسرية بنجاح في الموسم الثالث من "موضوع عائلي" على شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أحداث اجتماعية جذابة وممتعة، ونجاحات مُمتدة مع كل موسم جديد، حيث ينتظرُه الجمهور بشغف كبير. فبعد النجاح الكبير للموسمين الأول والثاني، يعود الموسم الثالث من "موضوع عائلي" مع النجم ماجد الكدواني ونُخبه من النجوم وسط تطور وتصاعد للأحداث بصورة شيقة تجمع بين الدراما والكوميديا الاجتماعيّة الراقية، وهو من تأليف محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف، سامح جمال، فكرة وإخراج أحمد الجندي، وهو من أعمال شاهد الأصلية، ويُعرض على "شاهد".

أحداث الموسم الثالث

تتواصل أحداث الموسم الثالث من "موضوع عائلي" مع "ابراهيم" (ماجد الكدواني) بعد أن تشهد حياته مُتغيرًا هامًا، حيث يُصبح جدًا لأول مرة. وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

ماجد الكدواني

يوضح ماجد الكدواني أنه فخور بالمُشاركة في هذا العمل والوصول إلى الموسم الثالث في الأحداث. ويقول "بالتأكيد نجاح الموسمين الأول والثاني، فاقا توقعاتنا"، مشيرًا إلى أن النجاح يعود إلى الصدق في الأحداث وتفاعل الجمهور الُمستقبل وثقته فيما نُقدمه. ويضيف الكدواني قائلًا "أن ثمة مسؤولية كبيرة يحملها على عاتقه هو وفريق العمل تدفعنا إلى تقديم عملًا يتوجه إلى العائلة نفتخر به. ويردف ماجد الكدواني بالقول أن "المُسلسل وصل إلى أجيال متعددة من المُشاهدين في العالم العربي، خصوصًا الأطفال وهو ما يُحملنا المزيد من المسؤولية".

ويذكر الكدواني بأن "موضوع عائلي" أعاده إلى الدراما التلفزيونية مره أخرى، بالإضافة إلى أن العمل أفرز نجومًا ووضعهم في دائرة الضوء، وهو ما يُحسب للمخرج أحمد الجندي والمُنتج أحمد الجنايني"، مشيرًا إلى "أنني مُتفائل بهذا الموسم، بعد انضمام شخصيات جديدة إليه ستمثل إضافة كبيرة للأحداث التي تأخذ منحى مُختلفًا مع الاحتفاظ بالطابع العائلي للحلقات ومع التطور العام للشخصيات، سنجد أن هناك زوايا جديدة تلامس الأسر العربية". ويختم الكدواني قائلًا أن شخصية "إبراهيم" قريبه منه وهو بالفعل يعشق المطبخ وأحيانا يقوم بالطبخ في منزله برفقة إبنه، "وفي الحقيقة أصبحت إبنتي مرتبطة بشخصية "إبراهيم المُحمدي" وكثيرًا ما تُناديني بإبراهيم في المنزل".

رنا رئيس

من جانبها تقول رنا رئيس أن النجاح بهذا الشكل فاجأنا جميعا في المواسم السابقة، وتعيد سبب النجاح الاساسي إلى أن فريق العمل أصبح بالفعل عائلة كبيرة والجميع يعيش الأجواء الأسرية أثناء التحضير والتصوير، ما أوصل صدق المشاعر والأحاسيس إلى المُشاهدين.

وتشير رنا إلى أن الإستعداد للشخصية في الموسم الثالث كانت أقل صعوبة بالنسبة لها، لأنها تعيش أجواءها بالفعل على مدار فترات طويلة. وتوضح أن شخصية "سارة" في الموسم الجديد ستطور بصورة كبيرة، حيث ستصبح أمًا وتواجه الكثير من الأحداث وتحدث بينها وبين والدها "إبراهيم" وزوجها "حسن" الكثير من المفارقات والأجواء الشيقة التي سيرتبط بها الجمهور. وتقول أنها على المستوى الشخصي لم تعش تجربة الأمومة حتى الآن، لكنها اكتسبت بعض المُمارسات مع أبناء العائلة، مما منحها بعض الخبرة التي إنعكست عليها في الأحداث. وعن أبرز المُفارقات التي تتعرض لها رنا رئيس، هي إعتقاد بعض الناس إنها بالفعل إبنة الفنان ماجد الكدواني، وقالت أن أكثر ما تسأل عنه، هو موعد عرض الموسم الثالث، وإذا ما كان هناك مواسم أخرى منه. وتشير رنا إلى أنها محظوظة لمُشاركتها في عدد من الأعمال التي تُقدم على "شاهد"، وهو ما حقق لها جماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي.

طه دسوقي

أما طه دسوقي، فيقول أن "موضوع عائلي" هو من الأعمال التي يُطلق عليها "وجه الخير" عليه، وعلى عدد كبير من الفنانين، ويضيف إن شخصية حسن في الأحداث قريبة منه في الحقيقة، فهو بالفعل حاول أن يُصبح ممثلًا وبدأ بأدوار صغيرة في التمثيل، وقدم مُحاولات مُختلفة في الستاند آب كوميدي وهو ما يتشابه مع تجربته الفعلية.

ويشير طه إلى أن هناك حالة من التفاعل بينه وبين رنا رئيس وماجد الكدواني وقد أحب الجمهور هذه التركيبة، ويرجع النجاح الأساسي لهذا العمل إلى المخرج أحمد الجندي. ويعتبر نفسه محظوظًا بالعمل معه في هذه المرحلة من حياته المهنية "لأتعلم الكثير منه وليُضيف لي خبرات كبيرة".

ويقول "إن أهم ما يتميز به هذا العمل هو روح العائلة الحقيقية الموجودة بين أفراده"، مشيرًا إلى أنه يظهر كأب لأول مرة في حياته، وهو ما سبب له بعض المُفارقات الطريفة. ويأمل طه دسوقي أن يُلاقي الموسم الجديد نفس النجاحات التي تحققت سابقًا وأن يشكل إضافة مهمّة لمشواره الفني.

سماء إبراهيم

تشدّد سماء إبراهيم على أنها محظوظة لإنضمامها لموضوع عائلي منذ بدايته، "لأن هذا المسلسل يأخذنا في زيارة عائلية لكل المنازل العربية".

وتقول أن شخصية "زينب" تواصل مغامراتها اليومية مع زوجها "رمضان حريقه" وهي المباراة الفنية التي إرتبط بها المُشاهدين طوال الأحداث.

وتضيف أن زينب أصبحت جدة خلال أحداث الموسم الثالث، وهو ما سيختلف في طريقة تعاملها مع كل الشخصيات.

وتشير إلى أن جزء كبير من نجاح "موضوع عائلي"، يتمثل في تعامل صُناع العمل مع الأحداث بجدية شديدة في الملابس والديكور والإضاءة والعناصر الفنية المُختلفة التي تُمثل روح المسلسل وتحت رؤية المُبدع أحمد الجندي.

وتشير سما إلى أن أهمية موضوع عائلي تتمثل في الجانب الإنساني الذي يحمله والأفكار الجميلة التي يُرسخها في مجتمعنا. وتقول أن علاقتها بالفنان محمد رضوان تطورت بصورة كبيرة في السنوات الماضية مع بداية العمل، وأصبح المُشاهدين ينتظرون زينب ورمضان ومغامراتهما اليومية، كاشفة عن مفاجأة ترشيحهما لعمل مسرحي قريب يجمعهما معًا".

محمد رضوان

من جانبه، يقول محمد رضوان ضاحكًا "رمضان حريقة" فكرة مُستمرة في كل المواسم، وهي شخصية تُشبة قسمًا كبيرًا من المصريين العاديين، والكثير من المُشاهدين وجدوا أنفسهم فيه.

ويقول أن هناك الكثير من المُفاجآت في الموسم الجديد حيث تتطور الأحداث في خطوط درامية مُتقاطعة.

ويؤكد أن من رشحه لهذا العمل هو المُخرج الكبير أحمد الجندي الذي وثق في قدرته على تقديم عمل كوميدي، معتبرًا أن عرض المُسلسل خارج السباق الرمضاني يُمثل فرصة ليحظى بمُشاهدة مُتأنية تصب في صالحه بصورة كبيرة.

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي

يذكر أن مُسلسل "موضوع عائلي"، من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

· من أعمال شاهد الأصلية، يُعرض الموسم الثالث من "موضوع عائلي" على "شاهد" اعتبارًا من 26 ديسمبر.