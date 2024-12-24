وزير العمل يتفقد منطقتي عمل السلام والعبور بالقاهرة والقليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - الوزير يطمئن على سير العمل والخدمات المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم..ويوجه بالإستمرار في تطوير "المكاتب"

جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم" ..ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين في "شركة خاصة"..

تَفقد وزير العمل السيد /محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،منطقة عمل السلام ،التابعة لمديرية عمل القاهرة ،حيث إلتقى بالعاملين في مكاتب التفتيش ،والسلامة والصحة المهنية ،والتشغيل ،وعلاقات العمل ،للإطمئنان على سير العمل ،وجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم .. كما تَفقدّ الوزير منطقة عمل العبور بمحافظة القليوبية ،ووجه بسرعة تطوير مكاتب العمل ،وإفتتاح المُغلق منها ،للتسهيل على المواطنين ،خلال الحصول على الخدمات الخاصة بالتشغيل ،وكعب العمل ،وتفعيل دورها في مجالات السلامة والصحة المهنية ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج " ..

بدأ الوزير جولته بمنطقة عمل السلام بمحافظة القاهرة ،وحث العاملين على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وإستمع من العاملين إلى إحتياجاتهم حتى تعمل تلك المكاتب بكامل طاقاتها تماشيًا مع كافة أنواع "الرقمنة" و"ميكنة الخدمات" في ظل بيئة عمل لائقة ،ووجه بسرعة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك،وتوفير موظفين،ومفتشين ،لسد العجز في تلك المكاتب..كما إلتقى الوزير بالصدفة مع أحد المواطنين من "ذوي الهمم"،ووجه بتوفير فرصة عمل عاجلة له ..

وخلال زيارته إلى مكتب عمل العبور بمحافظة القليوبية ،تدخل الوزير لحل شكوى 9 عمال ،تضرروا من زيادة ساعات العمل ،وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ،وحرمانهم من حقهم في الإجازات ،ومنعهم من دخول الشركة الخاصة ،وتواصل الوزير جبران مع إدارة الشركة ،وتم حل المشكلة وتنفيذ مطالب العمال ...