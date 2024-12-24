المؤتمر: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة جادة من الدولة لتعزيز الوحدة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس حكمة الرئيس السيسى ودعمه لأبناء سيناء، ويأتى تأكيدا على تقدير الدولة لتضحياتهم فى مكافحة الإرهاب، وخطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو يجسد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لرد ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة مكافحة الإرهاب، إضافة لمساهتمهم فى تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكد أيضا ان الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، ، وهذا القرار يعزز أيضا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو استجابة لنواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على كافة أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجا فريدا في التضحية من أجل الوطن.

وأشار غنيم، إلى أن القرار يساهم بقوة فى تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي، ويرسخ للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التى تستهدف التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، وأن هذا النهج هو حجر الزاوية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.