انت الأن تتابع خبر طريقة عمل ماسك الالوفيرا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ماسك الالوفيرا من الماسكات الطبيعية التي أثبت فاعلية على الوجه من أول استخدام، حيث يعمل على تغذية البشرة وإزالة طبقات الجلد الميتة، وعلى اصلاح الأنسجة التالفة مما يساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد للأبد، ويخلص الجسم من البقع السوداء التي تظهر على بعد الولادة، ويغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والبكتيريا داخلها مما يجعل البثور السوداء تنتشر على الوجه، وهو أمن تماماً وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت طويل، وسوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على طريقة عمل ماسك الالوفيرا الطبيعي لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد.

طريقة عمل ماسك الالوفيرا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

مكونات عمل ماسك الالوفيرا لتبييض الوجه

يتكون الماسك من عدة مكونات بسيطة نجدها متوفرة في البيت سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

ملعقة كبيرة من جل الالوفيرا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.

[مكونات عمل ماسك الالوفيرا لتبييض الوجه]

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الالوفيرا الروعة لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل: –

نحضر وعاء ونضع به جل الالوفيرا مع الزبادي ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف عصير الليمون ونمزج جيداً حتى نحصل على خليط كريمي سهل الفرد.

نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون ويجفف جيداً من الماء.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي ويدلك برفق لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء والصابون ويدهن بماء الورد وسوف تلاحظين نعومة ولمعان البشرة بنفسك.

يفضل استخدام الماسك يومياً قبل النوم حتى نحصل على بشرة نضرة وجميلة في أسرع وقت.

[ماسك الالوفيرا لتبييض الوجه]

فوائد ماسك الالوفيرا للبشرة

سوف نتعرف على فوائد الماسك الرائع للبشرة وهي كالتالي: –