انت الأن تتابع خبر شعرك هيبقي ناعم وتحفة من أول مرة.. حضري كرياتين النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن بدون مواد ضارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كرياتين النشا من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سهل جدًا وسريع وسوف تساعدك في علاج الشعر الخشن بطريقة مثالية، حيث أثبتت هذه الوصفة أنها من الوصفات الاقتصادية التي تمتلك نتائج فعالة جدًا ومضمونة وآمنة على الشعر، إضافة إلى ذلك فيمكن تحضيرها في وقت قياسي وأيضًا نتائجها فورية وسوف تلاحظينها عند الاستمرار في عمل هذه الوصفة.

كرياتين النشا لفرد الشعر

يساعد كرياتين النشا في فرد وتنعيم الشعر والتخلص من أي تجاعيد موجودة به، إضافة إلى أن استعمال هذه الوصفة سوف يحسن من شعرك ويزيد من جماله ولمعانه ونعومته بشكل ملحوظ جدًا،

لذلك سوف نوضح المكونات المستخدمة في هذه الوصفة بشكل مفصل فيما يلي:

ربع كوب من مكون النشا.

ربع كوب من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم بطريقة مفصلة في النقاط القادمة:

أولًا يتم وضع جميع المكونات التي قمنا بذكرها فيما سبق داخل وعاء.

ثم يتم تقليب المكونات بشكل جيد جدًا حتى تمتزج وتصبح متجانسة دون وجود أي تكتلات بداخلها، وذلك حتى يسهل فرد الوصفة على الشعر.

في الخطوة التالية يتم وضع خليط النشا والزيوت على الشعر مرة كل يومين، وذلك سوف يساعد شعرك في أن يصبح ناعم بطريقة آمنة وطبيعية، إضافة إلى أنه سوف يمكنك من ترطيب الشعر وفرده في المنزل بسهولة.

فرد الشعر بالزيوت

هناك وصفة أخرى تساعدك في فرد الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية في المنزل وسوف نوضح المكونات المستخدمة في هذه الوصفة فيما يلي:

2 ملعقة من زيت البابونج.

2 ملعقة من زيت الأرجان.

2 ملعقة من زيت الكاموميل.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير