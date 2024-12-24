المركزي الإماراتي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.5% في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - وكالات _ أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.

وتأتي توقعات عام 2025 معدلة بالخفض من المركزي نتيجة استمرار تخفيض إنتاج النفط المقررة من دول أوبك مقارنة بتوقعات سابقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%.

وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.

كما توقع مصرف الإمارات نمو القطاع غير النفطي 4.9% في عام 2024 و5% في 2025، مدعوماً بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.