انت الأن تتابع خبر "بدون اي مواد كيميائية..!" اكتشفي العشبة السحرية في مطبخك لتنظيف القولون من البراز المتحجر في دقائق دون الحاجة للطبيب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشكلة القولون والبراز المتحجر تعتبر من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر على الكثير من الأشخاص وتسبب شعورًا بالانتفاخ والإمساك المزمن ويحدث ذلك عندما يصعب على الجسم التخلص من الفضلات المتراكمة في الأمعاء ولكن يمكن علاج هذه المشكلة باستخدام بعض الأعشاب الطبيعية مثل عشبة السنا، التي تعتبر من أفضل الحلول لتهدئة الأمعاء وتحفيز حركة الأمعاء بشكل طبيعي وتعمل عشبة السنا على تنظيف القولون وتسهيل عملية التخلص من البراز المتحجر مما يساهم في تحسين الهضم وتعزيز الصحة العامة دون الحاجة إلى أدوية كيميائية.

وصفات طبيعية لتنظيف القولون بواسطة عشبة السنا

وصفة الشاي السنا

قم بغلي كوب من الماء وأضف إليه ملعقة صغيرة من عشبة السنا.

دع المزيج يغلي لمدة 5 دقائق، ثم اتركه لينقع لمدة 5 دقائق إضافية.

قم بتصفية الشاي وشربه قبل النوم. يساعد هذا في تحفيز حركة الأمعاء وتنظيف القولون.

وصفة السنا والعسل

امزج ملعقة صغيرة من عشبة السنا مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

أضف كوبًا من الماء الساخن وقلّب جيدًا.

اشرب المزيج في الصباح لتحفيز حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

وصفة السنا والليمون