انت الأن تتابع خبر لو بيجيلك برد وزكام كتيير جبتلك الحل!!.. نبات موجود في كل منزل يقضي على البرد والزكام في ثواني العفريت ذات نفسه ميعرفهوش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الهيل هو أحد التوابل الطبيعية التي تتمتع بعدد من الفوائد الصحية، بما في ذلك قدرته على علاج البرد والزكام يحتوي الهيل على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالبرد والزكام، مثل الاحتقان وسيلان الأنف والسعال.

فوائد الهيل لعلاج البرد والزكام:

مضاد للبكتيريا والفيروسات: الهيل يحتوي على مركبات مثل الأوجينول التي لها تأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في مكافحة العدوى التي تسبب الزكام.

تحسين التنفس: الهيل يعمل على فتح المسالك الهوائية ويخفف من الاحتقان في الأنف والجيوب الأنفية، مما يسهل التنفس ويقلل من أعراض البرد.

تهدئة السعال: له خصائص مهدئة للسعال ويعمل على تخفيف تهيج الحلق، مما يساعد في تهدئة الكحة الجافة أو المخاطية المرتبطة بالزكام.

تقوية جهاز المناعة: الهيل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة، مما يساعد في محاربة العدوى وتحسين قدرة الجسم على التعافي.

طريقة استخدام الهيل لعلاج البرد والزكام:

شاي الهيل:

قم بغلي كوب من الماء مع 2-3 حبات من الهيل المطحون أو حبات الهيل كاملة.

اتركها تغلي لمدة 5-10 دقائق ثم قم بتصفية المشروب.

يمكنك إضافة العسل لتحليته وتعزيز فوائده، حيث أن العسل يعزز تأثير الهيل في تهدئة الحلق.

استنشاق بخار الهيل:

اغلي الماء في وعاء وأضف إليه 3-4 حبات من الهيل المطحون.

استنشق البخار الناتج عن هذا الخليط لمدة 10-15 دقيقة سيساعد هذا في تخفيف الاحتقان وفتح المسالك الهوائية.

استخدام الهيل مع الزيوت العطرية:

يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الهيل العطري إلى الماء المغلي واستنشاق البخار أو إضافة الزيت إلى كريم مرطب لتدليك الصدر.

الهيل والعسل: