انت الأن تتابع خبر دكتور أمريكي قلي عليها.. !! أفضل طريقة لإزالة الشمع من الأذن بدون ألم وفي 5 دقائق فقط.. ياريتني كنت عرفتها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الناس من مشكلة تراكم الشمع الاصفر في الأذن ، حيث تتكون الطبقة الشمعية لحماية الأذن من الأضرار والحشرات والغبار والأوساخ، ومع مرور الوقت، يمكن أن يتراكم هذا الشمع ويؤثر سلباً على الأذن، إذ يُعد وسيلة طبيعية للحفاظ على صحة الأذن وحمايتها من المخاطر.

طريقة سهلة ومضمونة لإزالة الشمع من الأذن

نحضر كوبًا من الماء الفاتر ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الملح ونمزج الخليط جيدًا حتى يذوب الملح تمامًا، وبعد ذلك، نلف قطعة صغيرة من القطن حول عود خشبي ونغمسها في المزيج، ثم نضع العود في الأذن لمدة خمس دقائق، وهذه الطريقة تساعد الزيت في إزالة تراكم الشمع.

تنظيف الأذن من الشمع بماء الأكسجين

يتم شراء محلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز ٣٪ من الصيدلية، ثم تُستخدم حقنة معقمة لسحب ١،٥ مل منه، وتوضع خمس قطرات في الأذن اليمنى، حيث ستشعر بانفجار خفيف نتيجة تفكك الأوساخ والشمع المتراكم، وبعد ذلك، تُنظف الأذن اليمنى بقطعة من الورق الطبي لإزالة الأوساخ والغبار، وتُكرر نفس العملية للأذن اليسرى، وبعد الانتهاء، توضع قطع صغيرة من القطن الطبي في الأذنين طوال الليل، وتتم إضافة ثلاث قطرات من زيت الزيتون لمدة يومين متتاليين، وتُكرر عملية استخدام محلول بيروكسيد الهيدروجين مرة واحدة في الشهر.

تنظيف الأذن بزيت الأطفال