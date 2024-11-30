انت الأن تتابع خبر النعناع طبيب المعدة وصديق الصحة!!.. 3 مزايا سحرية تستفيد بها الأمعاء عند تناول مغلي النعناع.. حافظ علي صحتك وأبدا بمعدتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر النعناع من المشروبات العشبية الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين، فهو ليس فقط منعشا ولذيذا، بل يحمل فوائد صحية متعددة، وخاصة للجهاز الهضمي، يعد النعناع المغلي خيارا فعالا لعلاج العديد من مشاكل الأمعاء والمعدة، مما يجعله حلا طبيعيا ومناسبا للعديد من الأشخاص.

فوائد النعناع المغلي للجهاز الهضمي

النعناع يتميز بقدرته على تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل اضطراب المعدة وعسر الهضم، يعرف عسر الهضم بأنه حالة تحدث عندما يبقى الطعام لفترة طويلة في المعدة قبل أن يمر إلى الأمعاء، أظهرت دراسات عديدة أن تناول زيت النعناع مع الطعام يسرع من عملية انتقال الطعام عبر المعدة، مما يقلل من الأعراض المصاحبة لعسر الهضم.

على الرغم من أن هذه الدراسات ركزت على زيت النعناع، إلا أن النعناع المغلي يمكن أن يقدم فوائد مشابهة بفضل احتوائه على مركبات طبيعية مهدئة.

مصدر غني بالمغذيات

يعد النعناع مصدرا مهما لفيتامين (أ)، وهو فيتامين ضروري لصحة العين، خاصة للرؤية الليلية، كما يحتوي النعناع على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة مقارنة بالأعشاب الأخرى، تعمل هذه المضادات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، وهو تلف الخلايا الناتج عن تأثير الجذور الحرة، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة.

فوائد إضافية للقولون العصبي

زيت النعناع، الذي يحتوي على مركب المنثول، يعتبر علاجا طبيعيا فعالا لتخفيف أعراض القولون العصبي، يعتقد أن المنثول يعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من التقلصات والألم، وفقا لمراجعة علمية أجريت عام 2014 شملت 9 دراسات وأكثر من 700 مريض، أظهرت النتائج أن كبسولات زيت النعناع كانت أكثر فعالية من العلاج الوهمي في تحسين أعراض القولون العصبي.

الخلاصة