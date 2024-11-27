انت الأن تتابع خبر ايه اسرع حاجه ترفع الأنيميا؟ .. مشروبات ترفع نسبة الحديد في الدم وتعزيز الهيموجلوبين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشروبات ترفع نسبة الحديد في الدم حيث يعتبر عنصر الحديد من العناصر الغذائية الحيوية فهو عنصر ذو أهمية للجسم، لأن له دورا مهما في إنتاج هيموجلوبين الدم، الذي يسهم في عملية نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، وعند نقص عنصر الحديد في الجسم يشعر الإنسان بالضعف والإرهاق والصداع والدوار في بعض الأحيان وليس بالضرورة اللجوء دائما إلى المكملات الغذائية، فهناك مشروبات تعمل علي رفع نسبة الحديد وفيما يلي، سنقدم لك مشروبات ترفع نسبة الحديد في الدم.

مشروبات ترفع نسبة الحديد في الدم.

ووفقا لتقرير جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن مستويات الهيموجلوبين للرجال البالغين تتراوح النسبة الطبيعية لها ما بين 13.8جم إلى 17.2جم لكل ديسيلتر (138-172جم/لتر)، للنساء 12.1جم إلى 15.1جم لكل ديسيلتر (121_151جم/لتر)، ومن المحتمل أن توجد بعض الاختلافات البسيطة في هذه المستويات حسب العوامل الفردية بين الأشخاص وبعضهم.

مشروب الجزر والبنجر

يحتوي البنجر على نسب عالية من عنصر الحديد، ويحتوي الجزر على فيتامين” أ ” الذي يساعد في امتصاص الحديد، ولذا فهذا الثنائي له دورا مهما في إزالة السموم من الدم، وكذلك يساعد على رفع نسبة الهيموجلوبين، وإذا أردت أن تزيد الفائدة قم بإضافة القليل من عصير الليمون للاستفادة بفيتامين سي الذي يحتويه الليمون ويسهم في امتصاص الحديد.

مشروب السبانخ

تعد العصائر الخضراء وسيلة رائعة للحصول على عنصر الحديد؛ لاحتوائها على نسبة عالية من عنصر الحديد النباتي (غير الهيمي)، والذي يوجد بشكل رئيسي في الأطعمة النباتية مثل: الخضروات الورقية الداكنة والبقوليات والمكسرات، ويختلف عن الحديد الهيمي (الحيواني) في أنه يمتص بنسبة أقل، والذي يساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين ولتحسين امتصاص الحديد غير الهيمي ينصح بتناول الخضار مع مصادر غنية بفيتامين سي كالأناناس والبرتقال.

مشروب عصير الرمان

عصير الرمان له فوائد كثيرة لاحتوائه على فيتامينات وحديد ومضادات أكسده، وهذه العناصر تساعد في تحسين مستوى الهيموجلوبين في الدم بشكل كبير، كما أن طعمه اللذيذ يجعله محببا لدى الكبار والصغار، وإذا أردت الحصول على قيمة عالية معززة بعنصر الحديد، يمكن إضافة القليل من الزبيب والتمر مع عصير الرمان.

مشروب بذور اليقطين

أضف اللبن الرائب والموز والعسل إلى بذور اليقطين بعد نقعها للحصول على مشروب غني بالحديد، ويتخذ البعض هذا المشروب كوجبة خفيفة لتجديد النشاط وخاصة بعد التمارين الرياضية لاحتواء بذور اليقطين على الحديد والزنك، واللذان يعتبران من العناصر الضرورية التي تسهم في عملية التمثيل الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة.

مشروب الخوخ والتفاح