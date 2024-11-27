ولا عمرنا سمعنا عنه .. نبات طبيعي نادر يمكن زراعته في البيت يكسبك ملايين ويعتبر الحل الأمثل لعلاج مرض السكر وتقوية جهاز المناعة

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رياض - احمد صلاح - فاكهة البابايا بدأت تنتشر في مصر؛ حيث يبدو أن التغيرات المناخية التي تشغل بال العالم حاليًا، وسط مطالب بضرورة الاستعداد لها سيكون لها أيضًا جوانب إيجابية من خلال التوسع في زراعة الكثير من المحاصيل الاستوائية في مصر. ومن بين الفاكهة التي بدأت تحظى باهتمام كبير من قبل عدد من المزارعين، وبدأوا في زراعتها في عدد من المحافظات من خلال الصوب هي فاكهة “البابايا” أو كما يطلق عليها البعض “الباباظ”.

ما هي فاكهة البابايا؟

الباباظ فاكهة لها طعم حلو وملمس ناعم، وبها بذور صالحة للأكل أيضًا، وهي زُرعت في الأصل بأمريكا الوسطى، حيث إنها تنمو بشكل أفضل في المناطق الاستوائية حيث تهطل الأمطار بغزارة.

وتعد هاواي والفلبين والهند وسيلان وأستراليا والمناطق الاستوائية في إفريقيا أكثر المناطق إنتاجًا لتلك الفاكهة، كما أن عمليات زراعة البابايا لا تزال بشكل أقل في أمريكا الوسطى والجنوبية.

الإنتاج العالمي من فاكهة البابايا

وأشار تقرير صادر عن قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن تلك الفاكهة ذات محصول سريع النمو يبدأ الإثمار بعد عام واحد فقط من الزراعة، وفي الوقت نفسه يبلغ الإنتاج العالمى من المحصول حوالي 13.2 مليون طن سنويًا.

وقال التقرير: “تعتبر الهند من أكثر دول العالم إنتاجًا لفاكهة الباباظ، فهى تنتج سنويًا ما يقارب 5.6 مليون طن تليها البرازيل بنحو 1.4 مليون طن”.

وأكد التقرير أن فاكهة البابايا يمكن أن تُستهلك طازجةً بعد وصولها مرحلة النضج، كما أنها تدخل أيضًا فى تحضير سلطة الفواكه، وأنواع مختلفة من العصائر والمربات.

زراعة البابايا في مصر

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن البابايا يُزرع فى مصر بمساحات محدودة، كما أنه يُزرع أيضًا فى بعض المزارع البحثية لإجراء التجارب، ولا توجد فى مصر أصناف معينة بل معظم الأشجار سلالات بذرية.

وكشفت الوزارة أن السبب في الانتشار المحدود لها في مصر هو عدم تعود المستهلك المصرى على الطعم من جهة، ولعدم وجود أصناف جيدة من جهة أخرى؛ لأن الأصناف الموجودة نتج عنها سلالات غير مرغوبة أو ذات صفات غير جيدة، كما أنه يمكن التوسع فى زراعة المحصول عن طريق استيراد الأصناف العالمية الممتازة، كما أنها من الفاكهة غالية الثمن لذلك تُباع في أماكن كثيرة بالقطعة التي يكون وزنها في الغالب 100 جرام، وتُباع تلك القطعة بنحو 50 جنيهًا لأن الكيلو يصل إلى 500 جنيه.

أفضل توقيت لزراعة المحصول

وأوضحت وزارة الزراعة أن زراعة فاكهة البابايا تتم في أي وقت بفصل الصيف، ومن الممكن أن يتم زراعة البذور في أكياس، وتترك إلى أن تنبت خلال 3 أسابيع، ولكن من الأفضل أن يتم زراعة البابايا فقط في التربة الطينية والتي تكون خفيفة القوام، وتحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية.

وتبلغ شتلات المحصول حوالي 20 سم، في حفرة قطرها حوالي 60 سم، بعد أن يتم مرور حوالي 60 يوما من موسم هطول الأمطار، كما أنه يمكن زراعة شتلتين في كل حفرة على حدة، وبعد أن يتم ظهور البراعم من الأفضل إزالة النباتات الذكرية مع مراعاة أن يتم ترك نحو 5%، اللازمة من أجل التلقيح.

كما أنها من الأشجار قصيرة العمر ولا يتعدى عمرها ثلاث سنوات، ولكنها يمكنها أن تستمر في العطاء بعد ذلك، ولكن الثمار الناتجة منها تكون ضعيفة في الجودة.

فوائد صحية لفاكهة البابايا

فاكهة البابايا لها فوائد صحية كبيرة هي كالتالي: