انت الأن تتابع خبر قاهر الشيخوخة.. طريقة عمل قناع القرفة والعسل لشد البشرة وفرد التجاعيد بدون جراحة تعودي للعشرينات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تقدم العمر من أكثر الأشياء التي تخشاها المرأة، خاصة عند ظهور بعض العلامات التي تدل على تقدم العمر، وتعد التجاعيد من أكثر العلامات المزعجة بالنسبة للسيدات، ويعتبر الإجراء التجميلي هو الحل الشائع لهذه المشكلة، ولكن مع قناع القرفة والعسل يمكن التخلص بكل سهولة من التجاعيد وإخفاء علامات تقدم العمر والحصول على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد.

مكونات قناع القرفة والعسل لشد البشرة

من المعروف عن عمليات شد الوجه والتخلص من التجاعيد أنها باهظة الثمن بالإضافة إلى أنها لها العديد من المخاطر الصحية، لذلك تعتبر الوصفات الطبيعية هي الحل الأفضل، فيمكن استخدام قناع القرفة والعسل المميز في شد الوجه كبديل للعمليات الجراحية وبدون أي تكاليف مادية،

وتتمثل مكوناته في العناصر التالية:

ملعقة ونصف من عسل النحل.

ملعقة ونصف من القرفة.

ملعقة ونصف من عصير الخيار الطازج.

ملعقة ونصف من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل قناع القرفة والعسل لشد البشرة

من أهم مميزات قناع القرفة والعسل أنه لا يقتصر استعماله في شد البشرة والتخلص من التجاعيد فقط، بل هو يعمل على تقشير البشرة وتنظيفها بعمق، بالإضافة إلى ترطيبها وجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال،

فإن فوائده لاتعد ولاتحصى ويمكن تحضيره بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: