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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر × القادسية | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × القادسية بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024.. يستعد عشاق كرة القدم السعودية لمواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، نادي النصر ونادي القادسية، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والاقتراب من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

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