نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأقصر ينتزع الصدارة واستفاقة كيما بالجولة 7 بدوري القسم الثاني مجموعة الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة سعى العديد من الفرق على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

الأقصر ينتزع الصدارة

حيث سقط نادى النصر للتعدين فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 بملعبه أمام ضيفه نظيره نادى الأقصر بقمة مباريات الجولة، ليتوقف رصيد التعدين عند 14 نقطة فيما ارتفع رصيد الأقصر للنقطة 15.

وتعادل نادى قوص امام ضيفه نادى الالمونيوم بنتيجة 1/1، ليرتفع رصيد قوص للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 11.



وحقق نادى المدينة المنورة فوزا بنتيجة 2/1 امام ضيفه نادى مكادى، ليرتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 12 فيما توقف رصيد مكادى عند 7 نقاط.

وحقق كيما اسوان فوزا بهدف نظيف أمام نظيره نادى شبان قنا بملعب استاد اسوان، ليرتفع رصيد كيما اسوان للنقطة 6 فيما توقف رصيد شبان قنا عند 8 نقاط.

وتعادل سلبيا نادى طهطا أمام ضيفه مركز شباب سوهاج، ليرتفع رصيد طهطا للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد مركز شباب سوهاج للنقطة 9.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - الأقصر 15 نقطة.

2 - النصر للتعدين 14 نقطة.

3 - المدينة المنورة 12 نقطة.

4 - الالمونيوم 11 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 9 نقاط.

6 - شبان قنا 8 نقاط.

7- طهطا 8 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - كيما اسوان 6 نقاط.

10 - قوص 5 نقاط.