وداعًا للكرش والدهون والأرداف المدهننه !!.. عشبة معجزة برخص التراب هتخلصك من الدهون والكرش .. خلال 7 أيام هتلاقي نتيجة

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رياض - احمد صلاح - يعتبر عصير الكرفس وعصير اليقطين من ضمن المشروبات التي تساهم في فقدان الوزن وذلك لأنهما لا يحتويان على سعرات حرارية ودهون بشكل كبير، كما أنهما يحتويان على الكثير من المعادن والفيتامينات وينصح الأطباء باحتساء هذين العصيرين في الصباح بشكل يومي، كما أن عليك السير وفق نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني لتتمكن من التخلص من السمنة.

فعالية عصير اليقطين والكرفس في تقليل الوزن

إن تقليل الوزن ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب اتباع نظام صحي وممارسة التمارين الرياضية، واحتساء عصير اليقطين وعصير الكرفس يساهم في فقدان الوزن وتستطيع اختيار أحدهما بما يتناسب مع طبيعة جسمك واحتياجك.

منافع عصير اليقطين

يحتوى على الفيتامينات والمعادن.

غني بالألياف.

يتمتع بقدرة عالية على مد الجسم بفيتامين (أ) و (سي) وكلاهما مفيد لصحة البصر.

يعزز من قوة الجهاز المناعي.

يتوفر المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم بكميات عالية في عصير اليقطين ويوجد في كل مائة جرام من اليقطين حوالي ستة وعشرين سعر حراري.

يتوفر البيتاكاروتين في اليقطين وهو يعتبر مقاوم للالتهاب ويعزز من صحة الجهاز الهضمي.

منافع عصير الكرفس

ملئ بالفوائد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأورام الخبيثة وزيادة الوزن واضطرابات الغدة الدرقية ومشاكل البشرة.

يحتوي على سعرات حرارية قليلة ففي كل مائة جرام يوجد 16 سعرة حرارية.

يفيد عملية التمثيل الغذائي.

غني بالمياه ولهذا فهو يعد منعشًا ويفيد في ترطيب الجسم.

يتوفر فيه اللوتين وهو مركب يخفف الالتهاب ويساهم في تخفيف الوزن.

مقارنة بين عصير الكرفس واليقطين

كلاهما يعتبر مفيد للصحة ولكن هناك أجسام يتناسب معها عصير الكرفس أكثر من عصير اليقطين وهناك العكس أيضًا: