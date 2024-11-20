انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان !! كنز رباني ونعمة كبيرة .. طعام بسيط متوفر برخص يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير احرص عليه.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يبدأ المخ في التراجع، لا توجد أدوية سحرية تعيد له حيويته السابقة، ولكن يمكننا اتخاذ خطوات فعالة لحمايته من التدهور، التركيز على التغذية السليمة والعادات الصحية يمكن أن يحمي المخ، يعزز الذاكرة

طعام بسيط متوفر برخص يغذي المخ

في حالات التوتر أو الضغط الجسدي والمعنوي، يطلق الجسم مواد مسببة للالتهابات مثل السيتوكينات، يعمل الجهاز المناعي على محاربة هذه الالتهابات، وهنا يأتي دور العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية لدعم هذا الجهاز وحماية المخ من الآثار الضارة الناتجة عن التوتر.

زيت الزيتون

زيت الزيتون غني بالبوليفينولات التي تعد من أقوى مضادات الأكسدة، مما يساعد في حماية خلايا المخ من التلف.

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على تحسين قدرة المخ على استهلاك الطاقة، ويقلل من ضرر الجذور الحرة، كما يمد الجسم بالدهون المشبعة المفيدة لصحة خلايا المخ.

الأفوكادو

الأفوكادو تحتوي على فيتامين K والفولات، وهما عنصران مهمان لمنع تجلط الدم في المخ، مما يحمي من السكتات الدماغية ويعزز الوظائف الإدراكية.

سمك السالمون

مصدر غني بالأوميغا-3 التي تلعب دور محوري في الحفاظ على صحة خلايا المخ وتعزيز وظائفه الحيوية.

التوت البري

فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات، وتحمي المخ من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

الكركم

الكركم يحتوي على مادة فعالة تعمل على تنشيط الجينات المسؤولة عن مقاومة الالتهابات، مما يعزز صحة المخ والذاكرة.

البيض

مصدر غني بالكوليسترول المفيد ومضادات الأكسدة، مما يدعم صحة الناقلات العصبية ويقوي خلايا غشاء المخ.

الهندباء

الهندباء مليئة بالألياف التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما يدعم صحة المخ ووظائفه.

الجوز (عين الجمل)

غني بفيتامين E، أوميغا-3، النحاس، والمنغنيز، مما يجعله غذاء مثالي لدعم صحة المخ وتقوية الذاكرة.

الهليون (أسباراغوس)

الهليون يحتوي على كميات عالية من الفولات والألياف المفيدة لصحة المخ، بالإضافة إلى دوره في تقليل الالتهابات.

البروكلي

البروكلي مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم وتقليل الالتهابات، مما يعزز صحة خلايا المخ.

السبانخ

غني باللوتين، الفولات، وفيتامين K، مما يجعله غذاء قوياً في مكافحة الجذور الحرة التي تضر المخ.

التغذية وسيلة لحماية المخ