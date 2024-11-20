انت الأن تتابع خبر سر جمال الكوريات.. طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح ونضارة البشرة هيخلي بشرتك أقرب للفلتر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل الكركم في العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، وذلك لأنه يحتوي على العديد من المواد التي تعمل على التخلص من البقع الداكنة وإزالة التصبغات الجلدية في وقت سريع، كما أنه من أكثر الماسكات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة بشكل فوري، ولذلك نحن نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الشائعة نتيجة العوامل الخارجية، كما سنعرض لكم المكونات اللازمة لتحضير الماسك بكل سهولة في المنزل دون الحاجة لشراء منتجات مرتفعة الثمن.

مكونات ماسك الكركم لتفتيح البشرة

في هذه الفقرة سنعرض لكم أهم المكونات اللازمة لتحضير ماسك الكركم في المنزل ولن يكلفك الأمر أي شيء فمعظم هذه المكونات متوفرة في كل منزل.

ملعقة ونصف من الزبادي.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

ملعقة إلا ربع من الكركم.

ملعقة ونصف من عصير الليمون.

طريقة عمل ماسك الكركم لتفتيح البشرة

يمكن تحضير ماسك الكركم المتميز بفاعليته في تفتيح البشرة بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية: