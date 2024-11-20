انت الأن تتابع خبر بدون بوتوكس.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود والتخلص من نحافة الوجه وشك هيبقي زي البدر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الخدود البارزة واحدة من أهم علامات الجمال للمرأة، لذا نجد العديد من النساء تلجأ إلى حقن الخدود بالفيلر الذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ولكن لا تفضل معظم السيدات هذه الطريقة لما لها من أثار جانبية بالإضافة إلى تكلفتها العالية، ولذلك نقدم لكم الحل الطبيعي والبديل وهو قناع الخميرة الفعال في نفخ وتوريد الخدود، فيمكن بكل سهولة وبأقل التكاليف نفخ الخدود بطريقة طبيعية وذلك من خلال تطبيق قناع الخميرة دون الحاجة للذهاب إلى مراكز التجميل.

مكونات قناع الخميرة لنفخ وتوريد الخدود

في هذه الفقرة سوف نعرض لكم المكونات الأساسية المطلوبة لتحضير قناع الخميرة لنفخ وتوريد الخدود بطريقة طبيعية وآمنة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

عدد 2 كوب صغير من الماء الدافئ.

عبوة صغيرة معقمة.

طريقة تحضير قناع الخميرة لنفخ وتوريد الخدود

بعد توفير المكونات السابقة نبدأ فى تحضير قناع الخميرة وتطبيقه على الوجه وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية: