6 مشروبات تناولها على الريق لخفض الكوليسترول

إذا كنت ترغب في خفض الكوليسترول الضار بالدم بصورة طبيعية، هناك مشروبات قد تساعد على ذلك، بشرط تناولها على معدة فارغة.

مشروبات تخفض الكوليسترول على الريق

1- الزنجبيل بالليمون

تناول مشروب الزنجبيل بالليمون على الريق يحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يخفض الكوليسترول الضار بالدم، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

2- الحليب الذهبي

هو مشروب يتكون من اللبن الدافئ ممزوج بمسحوق الكركم. إذا حرصت الإنسان على تناوله على الريق، ستنخفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

3- الماء المحلى بالعسل مع الثوم

تشهد مستويات الكوليسترول الضار بالدم انخفاضًا ملحوظًا عند تناول كوب من الماء الفاتر على الريق، بشرط تحليته بملعقة صغيرة من عسل النحل وإضافة 3 فصوص من الثوم المفروم إليه.

4- عصير الأملا

يلعب عصير الأملا على الريق دورًا كبيرًا في خفض الكوليسترول الضار بالدم، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

5- عصير الطماطم

يمثل عصير الطماطم على الريق أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه فعال في خفض الكوليسترول الضار بالدم، لاحتوائه على الألياف الغذائية والليكوبين والنياسين.

6- الشاي الأخضر

فقدان الوزن ليس الفائدة الوحيدة التي يحصل عليها الجسم عند تناول الشاي الأخضر على الريق، بل يساهم أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالدم، لغناه بمضادات الأكسدة والكاتيكين.